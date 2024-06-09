Öğrenciler sınıflarda aileleri ise dışarıda AYT heyecanı yaşadı - Son Dakika
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Öğrenciler sınıflarda aileleri ise dışarıda AYT heyecanı yaşadı

Üniversite hayali kuran milyonlarca genç bugün yapılan Alan Yeterlilik Testleri'ne girerek ter dökerken, aileleri de sınav salonlarının önünde büyük heyecan yaşadı. Üniversite sınavlarının 2'nci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT), 10.15'te başladı. Saat 10.00'da sınav salonlarının kapılarının kapatılmasıyla, ailelerin de heyecanlı bekleyişi başladı. Çocuklarının aylar süren hazırlıklarının karşılığını alacakları sınava girmeleriyle velilerin heyecanları adeta yüzlerinden okunuyordu. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde sınava giren çocuklarını yaklaşık 3 saat boyunca bekleyecek olan veliler, kendilerini buldukları gölge alanlara attı. 'Kızımız kadar heyecanlıyız' Üniversite sınavına giren kızlarını beklediklerini ve en az onun kadar da heyecanlı olduklarını belirten Mustafa Ünveren, şu ifadeleri kullandı: 'Çok stresliyiz ve heyecanlıyız. Hatta onun kadar heyecanlıyız. İnince 4 yıllık çalışmasının sonucunu alacağız. Tıp fakültesini kazanmasını istiyoruz. Kızımız da tıp okumak istiyor. Ortaokuldan beri tıp fakültesini hedefliyor. İnşallah güzel puan alır ve olur. Sınav süreci sağlam stresli geçti. Bizim için yorucu oldu ama tabii ki çocuklar için daha yorucu oldu. Biz işin hammaliye kısmına baktık. Zamanımız kızımızı dershanelere, özel öğretmenlere taşımayla geçti ama kızım için daha stresliydi.'

09.06.2024 11:16
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Öğrenciler sınıflarda aileleri ise dışarıda AYT heyecanı yaşadı

ESKİŞEHİR - Üniversite hayali kuran milyonlarca genç bugün yapılan Alan Yeterlilik Testleri'ne girerek ter dökerken, aileleri de sınav salonlarının önünde büyük heyecan yaşadı.

Üniversite sınavlarının 2'nci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT), 10.15'te başladı. Saat 10.00'da sınav salonlarının kapılarının kapatılmasıyla, ailelerin de heyecanlı bekleyişi başladı. Çocuklarının aylar süren hazırlıklarının karşılığını alacakları sınava girmeleriyle velilerin heyecanları adeta yüzlerinden okunuyordu. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde sınava giren çocuklarını yaklaşık 3 saat boyunca bekleyecek olan veliler, kendilerini buldukları gölge alanlara attı.

"Kızımız kadar heyecanlıyız"

Üniversite sınavına giren kızlarını beklediklerini ve en az onun kadar da heyecanlı olduklarını belirten Mustafa Ünveren, şu ifadeleri kullandı:

"Çok stresliyiz ve heyecanlıyız. Hatta onun kadar heyecanlıyız. İnince 4 yıllık çalışmasının sonucunu alacağız. Tıp fakültesini kazanmasını istiyoruz. Kızımız da tıp okumak istiyor. Ortaokuldan beri tıp fakültesini hedefliyor. İnşallah güzel puan alır ve olur. Sınav süreci sağlam stresli geçti. Bizim için yorucu oldu ama tabii ki çocuklar için daha yorucu oldu. Biz işin hammaliye kısmına baktık. Zamanımız kızımızı dershanelere, özel öğretmenlere taşımayla geçti ama kızım için daha stresliydi.

Kaynak: İHA

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, AYT, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Öğrenciler sınıflarda aileleri ise dışarıda AYT heyecanı yaşadı - Son Dakika

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