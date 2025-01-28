Öğrenciler Sömestir Tatilinde Ücretsiz Buz Pistine Akın Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Öğrenciler Sömestir Tatilinde Ücretsiz Buz Pistine Akın Etti

Kırıkkale Belediyesi, karnesini getiren öğrencilere ücretsiz buz pisti hizmeti sunarak tatilin keyfini çıkarmalarını sağlıyor. Belediye Başkanı Ahmet Önal, etkinliğin yoğun ilgi gördüğünü belirtirken çocuklar buz pateni keyfi yaşıyor.

28.01.2025 20:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Öğrenciler ücretsiz buz pistine akın etti

KIRIKKALE - Kırıkkale Belediyesi, sömestir tatilinde karnesini getiren öğrencilere ücretsiz buz pisti keyfi yaşattı.

Kırıkkale Belediyesi Bilim Merkezi, sömestir tatilinde öğrencilere unutulmaz bir deneyim sunuyor. Karnelerini getiren öğrenciler, buz pistinden ücretsiz yararlanarak tatilin keyfini çıkarıyor. Aileleriyle birlikte buz pistine akın eden öğrenciler, hem eğleniyor hem de unutulmaz hatıralar biriktiriyor.

Belediye Başkanı Ahmet Önal, İHA muhabirine yaptığı açıklamada buz pistine olan yoğun ilgiden memnuniyetini dile getirdi. Başkan Önal, "Karne getiren tüm öğrencilerimize buz pateni pistimiz sömestir tatili boyunca ücretsiz. Hem aileler hem de çocuklarımızın ilgisi bizi çok mutlu ediyor. Çocuklarımız kayarken tüm ekipmanları eksiksiz sağlıyoruz ve eğitmenlerimiz çocuklarımıza eşlik ediyor. Bu etkinlik hem güvenli hem de keyifli bir ortam sunuyor" ifadelerini kullandı.

Buz pistine gelen Nazlı Ürün, "15 tatilde çocuklar için farklı bir aktivite olabileceğini düşündüm. Kardeşimi alıp buraya geldim" ifadelerini kullanırken, İsa Çetin ise, "Karnemdeki notlar güzel. Belediyemizin ücretsiz sunduğu bu pistte çok eğleniyoruz" dedi. Arda Çetin adlı öğrenci de, "Burada buz pateni kaymayı ve güzel hareketler yapmayı öğrendim. Çok mutluyuz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Kırıkkale Belediyesi, Yerel Yönetim, Kırıkkale, Etkinlik, Güncel, Eğitim, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Öğrenciler Sömestir Tatilinde Ücretsiz Buz Pistine Akın Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:22 Erdoğan’dan Bakan Ersoy’a mesaj: Bizim uhdemizde olan bir şey varsa hesabını soracağız Erdoğan'dan Bakan Ersoy'a mesaj: Bizim uhdemizde olan bir şey varsa hesabını soracağız
12:12 Bakan Tunç: Bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesini izin almadan yayınlarsanız suçtur Bakan Tunç: Bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesini izin almadan yayınlarsanız suçtur
11:38 Vatandaşı böyle kandırmışlar Bakanlık, hile yapan 5 peynir markasını ifşa etti Vatandaşı böyle kandırmışlar! Bakanlık, hile yapan 5 peynir markasını ifşa etti
11:04 ’Getir götür’ işlerinden patronluğa İşte 78 kişinin can verdiği otelin sahibinin hikayesi 'Getir götür' işlerinden patronluğa! İşte 78 kişinin can verdiği otelin sahibinin hikayesi
10:29 Ahmet Türk’ün torunu silahlı saldırıda hayatını kaybetti Ahmet Türk'ün torunu silahlı saldırıda hayatını kaybetti
16:54 Ünlü rapçi Eypio, üçüncü çocuğunu kucağına aldı: İsmini ilk kez açıkladı Ünlü rapçi Eypio, üçüncü çocuğunu kucağına aldı: İsmini ilk kez açıkladı
16:50 Hemcinslerine tavsiye vermek isteyen kadının sözlerine tepki yağıyor Hemcinslerine tavsiye vermek isteyen kadının sözlerine tepki yağıyor
16:41 Cengiz Ünder’in Beşiktaş’a transferi iptal oldu Cengiz Ünder'in Beşiktaş'a transferi iptal oldu
16:38 ABD’li gazeteciden kriz çıkaracak iddia: Biden, Putin’i öldürmeye çalıştı ABD'li gazeteciden kriz çıkaracak iddia: Biden, Putin'i öldürmeye çalıştı
16:24 Bennu Yıldırımlar, Nuri Bilge Ceylan hakkında ilk kez konuştu: Etik değil Bennu Yıldırımlar, Nuri Bilge Ceylan hakkında ilk kez konuştu: Etik değil
16:02 Trump, DeepSeek’in ABD borsasına verdiği zararı olumlu buldu, 1 trilyon dolar kaybettirmişti Trump, DeepSeek'in ABD borsasına verdiği zararı olumlu buldu, 1 trilyon dolar kaybettirmişti
15:53 Kariyerinde bir ilk olacak: Zeki Çelik, Türkiye’ye geri dönüyor Kariyerinde bir ilk olacak: Zeki Çelik, Türkiye'ye geri dönüyor
15:51 Adana Demirspor yeni hocasını Manchester City’den getirdi Adana Demirspor yeni hocasını Manchester City'den getirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2025 12:45:33. #1.12#
SON DAKİKA: Öğrenciler Sömestir Tatilinde Ücretsiz Buz Pistine Akın Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.