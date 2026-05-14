Öğrenciler Sosyal Farkındalık Fuarı\'nda Projelerini Tanıttı

İstanbul Medipol Üniversitesi öğrencileri, sivil toplum kuruluşları (STK) işbirliğiyle düzenledikleri Sosyal Sorumluluk ve Farkındalık Fuarı'nda, dijital bağımlılıktan çevre bilincine, sanat terapisinden gönüllülük çalışmalarına kadar birçok sosyal projesini tanıttı.

Üniversitenin Kuzey Kampüsü'nde gerçekleştirilen fuarda öğrenciler, girişimcilik ve gönüllülük dersleri kapsamında hazırladıkları projeleri sergiledi.

Fuara ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan İstanbul Medipol Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Büyükaslan, fuarın öğrencilerin eğitim sürecinde edindikleri bilgi ve farkındalığı sahaya taşımayı amaçladığını söyledi.

Öğrencilerin proje fikirlerini STK'lerle işbirliği içerisinde oluşturduklarını anlatan Büyükaslan, "Öğrencilerimiz, toplumsal birtakım olaylar karşısında bir sorumluluğu nasıl üstleneceklerini, bunun içini nasıl dolduracaklarını, hangi ekiplerle nasıl organize olacaklarını ve hangi fikirleri üreteceklerini öğrenip buna ilişkin hazırladıkları projelerini bu fuarda sergiliyorlar." dedi.

Büyükaslan, Türk tarihinde vakıf kültürünün yer aldığını ifade ederek, gönüllülük kültür ve inancıyla yetişen gençlerin farkındalık ve sosyal sorumlulukları yüksek bireyler olduğunu dile getirdi.

Fuarın önemine işaret eden Büyükaslan, "Fakültemizde 'Gönüllülük' ve 'Girişimcilik' derslerimiz var. Gönüllülük dersi YÖK'ün de önerdiği, tavsiye ettiği dersler arasında. Toplum çok farklılaşıyor, çok farklı sorunlarla mücadele ediyor. Bireyselleşme artıyor. Öğrenciler 'Birbirimizi insani duygularla nasıl var eder ve görünür kılarız, güçlüklerle, zorluklarla nasıl başa çıkarız?' sorusuna karşı eğitim alıp bunu sahaya yansıtıyorlar." diye konuştu.

"Projelerde özellikle dijital bağımlılığa çok önem verdik"

Proje Koordinatörü ve İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Korhan Manavcıoğlu da öğrencilerin dijitalleşme ve bağımlılık gibi konularda bitirme projeleri yaptığını ancak bunların pratikle buluşması için bu yıl konsept değişikliğine gittiklerini anlattı.

Sosyal sorumluluk ve farkındalık konseptiyle hayata geçen projelere başladıklarını kaydeden Manavcıoğlu, şunları aktardı:

"Öğrencilerin birlikte çalıştığı 15'ten fazla STK fuarımıza katılıyor. STK'ler, öğrencilerle birlikte ortak çıktısı olan projeler yaptılar. Bu projeler aynı zamanda sürdürülebilir. Projelerde özellikle dijital bağımlılığa çok önem verdik. Bunun dışında kumar ve ekran bağımlılığı, çevre kültürü, geri dönüşüm konusu var. Ayrıca, sanat terapisi bulunuyor. Çünkü yoğun tempoda çalışan insanların kendilerini rehabilite etmesi lazım. Sanat terapisi de önemli bir terapi türü. Öğrencilerimiz alanlarında uzman isimlerle çalıştı."

Gönüllülük çalışmalarının önemine dikkati çeken Manavcıoğlu, özellikle üniversite çağında gelişen gönüllülük bilincinin tüm topluma etki ettiğini belirterek, "O nedenle bu çalışmalar çok önemli çünkü gönüllülüğü onlara şimdi aşılamamız lazım. Böyle olduğu zaman hakikaten öğrenciler projeden çıkıp topluma katkı sunmuş oluyor. Kolektif gönüllülük çalışmaları, bağımlılıkların da azalmasına katkı sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Manavcıoğlu, öğrencilerin bireysel ve grup halinde katıldıkları projelerin aynı zamanda bitirme ödevi olduğunu aktararak, STK'lerle işbirliği halinde hazırlanan çalışmaların hayata da dokunduğunu ifade etti.

Deprem bölgesindeki öğrenciler için "Kitap Arkadaşım" projesi

Birçok STK'nin yanı sıra İstanbul Medipol Üniversitesi Yayınlarının da yer aldığı fuarda, öğrencilerin STK'lerle birlikte hazırladığı dijital bağımlılıktan çevre bilincine, sanat terapisinden gönüllülük çalışmalarına kadar birçok sosyal projenin tanıtımı yapıldı.

Fuarda, deprem sonrası iyileşme sürecinden geçen bölgelerde eğitim faaliyetlerini desteklemek ve okul öncesi eğitim kurumlarında fırsat eşitliğine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen "Kitap Arkadaşım" projesi de tanıtıldı.

Proje kapsamında eğitim materyallerine erişim konusunda desteğe ihtiyacı olan öğrenci ve eğitimciler hedef kitle olarak belirlenerek, basılı ve dijital içerik desteği sağlandı.

Deprem bölgesindeki anaokullarına bağışlanmak üzere Basın Yayın Ofisi tarafından "Küçük Kutup Ayısı Poli" ve "Kayıp Notalar Nerede?" isimli iki sesli kitap hazırlanarak gönderildi.