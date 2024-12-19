Öğrenciler Togg ile Yerli Malı Haftası'nda Buluştu - Son Dakika
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Öğrenciler Togg ile Yerli Malı Haftası'nda Buluştu

Bursa'da öğrenciler, yerli malı etkinliği kapsamında Togg'u tanıma fırsatı buldu.

19.12.2024 23:28
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Yerli malı 'Togg' ile karşılandı

BURSA - Bursa'da yerli malı etkinliği çerçevesinde öğrenciler, Türkiye'nin yerli arabasını yakından inceleme fırsatı buldu.

Cavit Çağlar Ortaokulunda gerçekleşen etkinliğe Bursa İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Altınok'unda katılımı ile yerli malı haftası etkinlikleri çerçevesinde program düzenlendi. Öğrencilere yerli üretimin önemini vurgulayan etkinlikte, hem geleneksel yerli malı ürünleri ve etkinlikler yapılırken, hem de Türkiye'nin yerli otomobili olan Togg'un tanıtımı gerçekleştirildi. Mehmet Altınok, yıllardır okullarda meyvelerin, sebzelerin ve etkinliklerin olduğunu ancak bu yıl etkinliklerin kapsamını genişleterek yerli arabayı da öğrenciler ile buluşturduklarını belirtti. Altınok, "Milli Eğitim Bakanlığımızca yerli malı etkinlikleri kapsamında yerli malını tanıtıyoruz öğrencilerimize. Yıllardan beri okullarımızda çeşitli etkinlikler oluyor, domates, biber, patlıcan gibi meyve ve sebzeler tanıtılıyor. Ancak bu sene sadece böyle olsun istemedik. Artık bizim gençlerimiz çok güzel şeyler yapıyorlar; elektronik malzemeler, araçlar, uçaklar, gemiler üretiyor. Çocuklarımız bunun farkında olsun diye bir farkındalık oluşturarak, bugün dört farklı okulda hem yerli malı etkinliğimizi hem de yerli arabamızı da tanıtıyoruz " dedi.

Altınok, etkinlikler sırasında öğrencilerin yerli üretimi daha yakından tanıma fırsatı bulacaklarını ifade ederek, "Bugün Cavit Çağlar Ortaokulu'nda Togg marka aracımızı tanıtıyoruz. Yerli ve milli üretimin gücünü öğrencilerimize göstermek istiyoruz. Ayrıca önümüzdeki yıl, Mudanya veya Gemlik'te deniz kuvvetlerimizle iletişime geçerek, yerli gemilerimizi de öğrencilerimize tanıtacağız. Yerli ve milli projelerin her bir parçası, ülkemizin geleceğini daha aydınlık kılacaktır," şeklinde konuştu.

Etkinlik, öğrencilere sadece yerli malı ürünlerin tanıtımını yapmakla kalmayarak, aynı zamanda Türkiye'nin teknolojik alandaki ilerlemelerini de gösterdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Öğrenciler Togg ile Yerli Malı Haftası'nda Buluştu - Son Dakika

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