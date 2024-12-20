Öğrenciler TOGG ile Yerli Malı Haftasını Kutladı

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Öğrenciler yerli malın önemini TOGG ile öğrendi

SİİRT - Siirt'in Şirvan ilçesinde Yerli Malı Haftasında lise öğrencileri, TOGG'u yakından görme fırsatı bulunca büyük sevinç yaşadı.

Siirt'in Şirvan ilçesi Anadolu İmam Hatip Lisesi, Yerli Malı Haftasında düzenlenen etkinlikte, öğrenciler yerli otomobil TOGG ile tanıştı. Etkinlikte, öğrencilere yerli malı kullanımının önemini anlatan bir sunum yapıldı. Öğrencilere yerli üretim ve TOGG'un önemi hakkında bilgiler verilerek Türkiye'de üretilen ürünleri tercih etmenin faydaları anlatıldı. Programın en heyecanlı anı ise yerli otomobil TOGG'ın okul bahçesine getirilmesiyle yaşandı. Öğrenciler, büyük bir merakla yerli üretim otomobili inceleme fırsatı buldu.