Öğrenciler Togg\'u İnceledi

Güncel

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde öğrencilere Yerli Malı Haftası etkinlikleri kapsamında, Türkiye'nin yerli otomobili Togg tanıtıldı.

Himmetli İlkokulu ve Ortaokulu yetkilileri, Yerli Malı Haftası kapsamında Kozan ilçesinde araç sahibi Bilal Akbaş ile temasa geçerek aracını okula getirmesini sağladı.

Okul bahçesine park edilen otomobili inceleyen öğrenciler, sırayla araca bindi.

Otomobili yakından tanıma fırsatı bulan öğrenciler öğretmenlerinden bilgi aldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yentur, Togg'u öğrenciler ile buluşturmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Okul öğretmeni Ayşe Sakine Bal da almayı düşündüğü otomobili inceleme fırsatı bulduğunu belirtti.

Bilal Akbaş da böyle bir projeye destek olmaktan mutluluk duyduğunu kaydetti.