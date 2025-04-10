Öğrenciler Tutuklamalara Karşı Mücadeleye Devam Edecek - Son Dakika
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Öğrenciler Tutuklamalara Karşı Mücadeleye Devam Edecek

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CHP'nin Şişli'de düzenlediği halk buluşmasında Sude isimli bir üniversite öğrencisi, tutuklamalara karşı seslerini duyuracaklarını ve arkadaşlarını geri alacaklarını vurguladı. İmamoğlu ve diğer belediye başkanlarının tutuklanmasına karşı dayanışma içerisinde olacaklarını belirtti.

10.04.2025 08:07  Güncelleme: 09:06
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(İSTANBUL) CHP'nin tutuklamalara karşı Şişli'de yaptığı halk buluşmasında konuşan Sude isimli bir üniversiteli, "Biz tüm tutsak öğrenci arkadaşlarımızı alana kadar mücadeleye, sesimizi her yerde duyurmaya devam edeceğiz. Biz öğrenciler susmayacağız. Arkadaşlarımızı geri alacağız. Çünkü biz haklıyız. Çünkü biz beraberiz. Çünkü biz birlikte güçlüyüz" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ile çok sayıda belediye yöneticisinin tutuklanarak görevlerinden alınmasına karşı Şişli'de dün akşam halk buluşması yapıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de katıldığı buluşmada Sude isimli bir üniversite öğrencisi konuşma yaptı. Genç, konuşmasında şunları söyledi:

"İmamoğlu'nun diplomasının iptali ve tutuklanmasından sonra Saraçhane'de kimyasal gazlara, plastik mermilere, polis şiddetine maruz kaldık. Bunların bizi yıldıracağını zannettiler ama yanılıyorlar. Dün tutuklu arkadaşlarımızla dayanışmak için düzenlediğimiz konser sırasında arkadaşlarımız yalnızca taşıdıkları dövizler gerekçe gösterilerek hedef alınmış, sabah saatlerinde evlerinden, yurtlarından gözaltına alınmış, sonrasında yatarı bile olmayan suçtan tutuklanmışlardır. Bu açıkça göstermektedir ki iktidar, öğrencilerin en temel haklarını, ifade özgürlüğünü, düşünce ve gösteri hakkını baskı altına almak istemektedir. Bizler bu hukuksuzluğu kabul etmiyoruz. Bir konser alanında barışçıl biçimde döviz taşıyan arkadaşlarımızın gözaltına alınması hiçbir hukuk normuna sığmaz. Bu sadece arkadaşlarımıza değil; tüm üniversite gençliğine, dayanışma duygumuza ve söz hakkımıza yönelmiş saldırıdır. Buradayız. Onları yalnız bırakmayacağız. İsimlerini, sözlerini, mücadelelerini sahipleniyoruz. Biz tüm tutsak öğrenci arkadaşlarımızı alana kadar mücadeleye, sesimizi her yerde duyurmaya devam edeceğiz.

"Arkadaşlarımızı geri alacağız"

Biz öğrenciler susmayacağız. Arkadaşlarımızı geri alacağız. Çünkü biz haklıyız. Çünkü biz beraberiz. Çünkü biz birlikte güçlüyüz. Bizi tutuklayarak susturmak istiyorlar ama bilmiyorlar ki, onlar birimizi aldıkça biz binler oluruz. Çünkü bu mücadele yalnızca bir İmamoğlu mücadelesi değil, yalnızca tutuklu arkadaşlarımızın mücadelesi de değil. Bu mücadele, AKP iktidarının yıllardır Türkiye'de yarattığı antidemokratik, hukuksuz rejime karşı direnen herkesin mücadelesidir."

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Öğrenciler Tutuklamalara Karşı Mücadeleye Devam Edecek - Son Dakika

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