Öğrenciler Üreterek Kazanıyor

HATAY'ın Samandağ Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü öğrencileri, çikolata, mantı ve kabak tatlısı üretimi yaparak hem meslek öğreniyor hem de para kazanıyor.

Samandağ Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü öğrencileri Dubai çikolatası üretiminin ardından farklı lezzetlerin üretimine geçti. Uygulama derslerinde çikolata, mantı ve kaba tatlısı yapımını öğrenen öğrenciler, satışını da yaparak para kazanıyor.

'YAKIN YUFKA ÜRETİMİNE DE BAŞLAYACAĞIZ'

Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü öğrencisi Asiye Ballı, ilk başladıklarında hiçbir şey bilmediklerini belirterek, "Geçen seneden beri çikolata üretiminde çalışıyorum. Başlangıçta bize çok zor geliyordu. Gerekli aletlerimiz yoktu, atölyemiz uygun değildi. Müdürümüz ve öğretmenlerimizin katkılarıyla çikolata atölyemizi kurduk ve üretime başladık. Şimdi çikolata, mantı ve kabak tatlısı yapıyoruz. Yakında yufka üretimine de başlayacağız. Mezun olduktan sonra bu sektörde devam edip kendi atölyemi açmak istiyorum" dedi.

'MESLEKİ ÖZ GÜVENLERİ ARTIYOR'

Bölüm öğretmeni Gizem Doğru ise okulda çikolata, mantı ve kabak tatlısı üretimi yapıldığını, ürünlerin satışının da öğrencilerle birlikte gerçekleştirildiğini söyledi. Doğru, "Amacımız; öğrencilerimizin teorik bilginin yanı sıra uygulamalı eğitimle sürece aktif katılmalarını sağlamak. Bu sayede mesleki öz güvenleri artıyor, el becerileri gelişiyor. Hedefimiz onları sektöre hazır bireyler olarak yetiştirmek ve iş imkanı sağlamaktır" diye konuştu.

'SÜRECİ MARKALAŞMAYA DÖNÜŞTÜRDÜK'

Okul Müdürü Naim Haskioğlu da bir dönem başlayan Dubai çikolatası furyasının ardından öğretmenlerle birlikte üretim fikrini hayata geçirdiklerini belirterek, "Bu süreci markalaşmaya dönüştürdük ve 'Züha' adı altında seri üretime başladık. Yiyecek İçecek Hizmetleri alanında 49 öğrencimiz mantı, çikolata ve kabak tatlısı üretiminde aktif görev alıyor. Öğrencilerimiz hem üretim yapıyor hem de harçlıklarını kazanıyor. 'Meslek lisesi, memleket meselesi' anlayışıyla üretim ve istihdamı eğitimle birlikte yürütmeye devam edeceğiz" dedi.

Haber-Kamera: Alican GÜMÜŞ/ HATAY,