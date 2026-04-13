Öğrenciler Uzaydan Sinyal Yakalayarak Sertifika Kazandı

İzmir'de Radikal Eğitim Kurumları'nın Ay ve Mars Köyü Projesi kapsamında düzenlediği etkinlikte öğrenciler, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS) geçişi sırasında telsizle uzaydan gelen radyo sinyallerini yakalayarak dijital veriye dönüştürdü. Gerçek uzay haberleşmesi deneyimi yaşayan öğrenciler, başarılı sinyal tespitiyle uluslararası sertifika almaya hak kazandı. Türkiye'de ilk kez astronotlarla doğrudan telsiz bağlantısı kuran amatör telsizci Ali Rıza Özsaran, öğrencilere uzay haberleşmesi ve telsizciliğin bilimsel çalışmalardaki yeri hakkında bilgi verdi.

Radikal Anadolu Lisesi bahçesinde kurulan telsiz sinyal alanında, öğrenciler telefon uygulamaları aracılığıyla uzaydan gelen ses sinyallerini anbean görüntüye dönüştürerek heyecanlı bir deneyim yaşadı. Uzman Astronom Murat Esendemir, projeyle öğrencilere astronominin disiplinler arası doğasını ve temel mühendislikle bağlantısını aşılamayı hedeflediklerini belirtti. Esendemir, HF frekansında yayın yapabilen telsizlerle 400 kilometre irtifadaki uzay istasyonuyla görüşme sağlanabildiğini açıkladı.

Uzman Astronom Duygu Esendemir ise Ay ve Mars Köyü Projesi kapsamında ilkokuldan liseye kadar tüm kademelerde etkinlikler düzenlediklerini ifade etti. Artemis projesi kapsamında öğrencilerin hayal güçleri ve mühendislik becerileriyle uzay üssü tasarlamalarını hedeflediklerini söyledi. 16 Mayıs'ta gerçekleştirilecek yarışmada, öğrencilerin geri dönüşüm malzemeleriyle bir gök cisminde üs kurmayı simüle edeceklerini ve yaklaşık 100-120 öğrencinin katılmasını beklediklerini belirtti. Esendemir, uzay çağını yakalayıp birlikte ilerlemeyi amaçladıklarını vurguladı.