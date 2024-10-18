Öğrenciler ve Öğretmenler, Şehit Annesini Ziyaret Etti - Son Dakika
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Öğrenciler ve Öğretmenler, Şehit Annesini Ziyaret Etti

Öğrenciler ve Öğretmenler, Şehit Annesini Ziyaret Etti

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, Akçakışla Ortaokulu öğrencileri ve öğretmenleri, 2012 yılında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Yıldırım Kuzucular'ın annesi Rahime Kuzucular'ı ziyaret etti. Ziyarette şehidin annesi, gelenlere teşekkür ederek şehitlerin gelmemesini diledi. Okul müdürü Gökhan Karademir ise, ziyaretin milli birlik ve vatan sevgisi konularında farkındalık yaratmayı amaçladığını belirtti.

18.10.2024 11:18
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Sivas'ın Şarkışla ilçesinde öğrenciler ve öğretmenler, 2012 yılında Şırnak Beytüşşebap'ta şehit olan Piyade Uzman Çavuş Yıldırım Kuzucular'ın annesini ziyaret etti.

Akçakışla Ortaokulu öğretmen ve öğrenci, ziyarette şehidin annesi Rahime Kuzucular ile sohbet etti.

Kendisini ziyaret eden öğretmen ve öğrencilere teşekkür eden Kuzucular, "Çok gurur verici ama çok da büyük bir acı. Allah razı olsun. Şehitlerin gelmemesini istiyorum. Türkiye'mize sahip çıksınlar." dedi.

Okul Müdürü Gökhan Karademir de "Amacımız, öğrencilerimize milli birlik, beraberlik, vatan sevgisi ve şehitlik konularında farkındalık kazandırmak. Aziz şehidimizin ailesinin her zaman yanında olduğumuzu göstermek istedik." ifadelerini kullandı.???????

Kaynak: AA

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