Öğrencilerden Atatürk Büstü Koruma Çabası
Öğrencilerden Atatürk Büstü Koruma Çabası

19.02.2026 13:29
Adana'da 4 öğrenci, şiddetli rüzgarda Atatürk büstünü devrilmekten kurtardı.

Adana'da bir okulda 4 öğrencinin şiddetli rüzgarda Atatürk büstünün devrilmesini önlemesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kentte dün etkili olan şiddetli rüzgardan merkez Seyhan ilçesindeki Büyüksaat Ortaokulunun bahçesindeki Atatürk büstü de olumsuz etkilendi.

Büstün rüzgar nedeniyle devrilmesi, bahçedeki 4 öğrencinin çabasıyla önlendi.

Okulun güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, öğrencilerin rüzgarda güçlükle koşarak büstün yanına gittiği ve elleriyle tutarak devrilmesini önlediği, ayrıca içlerinden birinin üzerindeki yeleği çıkarıp büstün üzerini örttüğü görülüyor.

Kaynak: AA

