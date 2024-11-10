Öğrencilerden Atatürk İçin Koreografi

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İlkokul öğrencilerinden muhteşem koreografi

DÜZCE - Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86. yıldönümü sebebi ile Düzce'de ilkokul öğrencileri okullarının bahçesinde muhteşem nir koreografi gerçekleştirdi.

Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86. yıldönümünde Düzce'de okullarda çeşitli anma programları düzenlenmeye devam ediyor. Bu çerçevede Beyciler İlkokulu'nda öğrenim gören öğrenciler 86. yılda Atatürk'ün vefat saati olan 09.05'i temsil eden bir koreografi hazırladı. Saat 09.05'e yürüyen öğrenciler başarılı şekilde anma programını gerçekleştirerek dikkat çekti.