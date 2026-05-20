Öğrencilerden Bayram Öncesi Ücretsiz Tıraş

20.05.2026 12:11
Kiptaş Meslek Lisesi öğrencileri, kırsaldaki çocukları bayrama hazırlamak için ücretsiz tıraş etti.

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kiptaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, 'Maarifin Kalbinde Marifetli Gençlik' projesi kapsamında Kurban Bayramı öncesi Yeşildallı İlkokulu'ndaki öğrencileri ve saç kesimine ihtiyacı olanları ücretsiz tıraş etti. Okulun müdür yardımcısı Selman Bayhan, "Şu ana kadar yaklaşık 300 kişiyi tıraş ettik. Öğrencilerimiz yaparak ve yaşayarak bu mesleği ediniyorlar. Bayrama, katkımız olsun istedik" dedi.

Bağlar ilçesindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kiptaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, kırsal Yeşildallı İlkokulu'nda Kurban Bayramı öncesi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen 'Maarifin Kalbinde Marifetli Gençlik' projesi kapsamında, öğrencilerle çarşı merkezine gitmekte zorlanan, yatalak ve maddi durumları iyi olmayan kişileri ücretsiz tıraş etti. Okul bahçesinde hazırlık yapan öğrenciler, ilkokul öğrencilerinin saç kesimlerini yaptı. Bayram öncesi yeni saç modellerine kavuşan çocukların heyecanı yüzlerine yansıdı. Yaşlılarla da yakından ilgilenen öğrenciler, sosyal sorumluluk çalışması kapsamında hem mesleki becerilerini geliştirdi hem de dayanışma örneği sergiledi. Proje kapsamında kırsal mahallelerde şu ana kadar yaklaşık 300 kişi ücretsiz tıraş edildi.

'YAŞAYARAK MESLEĞİ ÖĞRENİYORLAR'

Müdür yardımcısı Selman Bayhan, proje kapsamında köylerde sosyal sorumluluk çalışmaları yürüttüklerini belirterek, "Meslek eğitimleriyle ilgili çalışmalar yapıyoruz. 'Marifetli Gençlik' projesi kapsamında böyle dolaşıyoruz. Şehre ulaşma imkanı olmayan öğrencilerin, yaşlı, engelli ve bakım ihtiyacı olan kişilerin saçlarını kesiyoruz. Bayram öncesi bir katkımız olsun istedik. Bu düşüncelerle öğrencilerimizle her hafta bir köye gidiyoruz. Burada öğrencilerin yaptıkları mesleklerin sosyal boyutunu da öne çıkarmaya çalışıyoruz. Bu bir dayanışma örneğidir. Bu sebeple biz yılın belli zamanlarında, bahar aylarında özellikle köyleri dolaşmaya çıkıyoruz. Bugün Yeşildallı köyündeyiz ve öğrencilerimizi tıraş ediyoruz, sonra evlere gideceğiz. Proje, Bakanlığın bir projesidir. Yaklaşık 300 kişiyi tıraş ettik. Şehir merkezinde rehabilitasyon merkezlerine gittik. Ayrıca evinden çıkamayacak durumda olanlar var. Haber veriyorlar. Öğrencilerimizle evlerine tıraş etmeye gidiyoruz. Tamamen ücretsiz. Öğrencilerimiz yaparak, yaşayarak bu mesleği ediniyorlar. Bugün 50 öğrenciyi ve 10 yaşlı vatandaşı tıraş ettik. Bayrama bir katkımız olsun istedik" dedi.

'ÇOCUKLARI SEVİNDİRİYORUZ'

Berber adayı 11'inci sınıf öğrencisi Kadir Kalınçer de "Bugün köy okuluna öğrencileri tıraş etmeye geldik. Yaklaşık 50 öğrenciyi ve yaşlıları tıraş ettik. Yaptığım meslekten memnunum. Hem çocukları sevindiriyoruz hem de kendi gelişimimize katkı sağlıyoruz. Güzel bir etkinlik oldu. Böyle bir etkinliğe bizi kattığı için hocalarıma teşekkür ederim. Öğrenciler de mutlu oluyor. Biz de çok sevindik" diye konuştu.

'ÇOK MUTLU OLDUM'

İlkokul öğrencilerinden Devran Karataş ise bayram öncesi tıraş olduklarını söyleyerek, "Ağabeyler geldi, saçımızı kestiler. Kurban Bayramı'na yakın olduğu için bizi tıraş ettiler. Ben çok mutlu oldum" dedi.

Kaynak: DHA

