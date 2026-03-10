Öğrencilerden Camilerde Bakım - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Öğrencilerden Camilerde Bakım

Öğrencilerden Camilerde Bakım
10.03.2026 12:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'da meslek lisesi öğrencileri, Ramazan'da camilerde bakım ve onarım çalışmaları yapıyor.

Adıyaman'da meslek lisesi öğrencileri, ramazan ayı dolayısıyla başlattıkları gönüllü çalışma kapsamında kentteki camilerde bakım ve onarım gerçekleştiriyor.

Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde yürüttükleri çalışma kapsamında camilerdeki elektrik, klima ve su tesisatı gibi işlerde çeşitli arızaları gidererek ibadethanelerin ihtiyaçlarını karşılıyor.

Bu kapsamda öğrenciler, kent merkezindeki Altınşehir Mahallesi'nde bulunan Asım Karaer Camisi'nde bakım ve onarım çalışması yaptı.

Elektrik ve teknik alanlarda eğitim alan öğrenciler, okulda edindikleri teorik bilgileri sahada uygulama fırsatı buluyor.

"Her zaman göreve hazırız"

Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mustafa Çetin, AA muhabirine, "Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinlikleri kapsamında kentteki camilerde bakım ve onarım çalışması yürüttüklerini söyledi.

Kentte din görevlileriyle görüşerek camilerdeki eksiklikleri tespit ettiklerini belirten Çetin, şunları kaydetti:

"Okulumuzda mobilya, elektrik, tesisat ve metal gibi farklı bölümler bulunuyor. Öğrencilerimiz bu alanlarda meslek sahibi olacak şekilde eğitim alıyor. Amacımız öğrencilerimizin okulda edindikleri bilgi ve becerileri sahada kullanmalarını sağlamak. 'Maarifin Kalbinde Ramazan' anlayışıyla bu tür etkinliklere başladık. İhtiyaç duyulması halinde kentteki tüm camiler için okulumuz ve öğrencilerimiz her zaman göreve hazırız."

Camideki çeşitli arızaların giderildiğini ifade eden Çetin, öğrenci ve öğretmenlerin elektrik, klima ve su tesisatı gibi alanlarda bakım ve onarım çalışmaları yaptığını belirtti.

Asım Karaer Camisi İmam Hatibi İshak Parlak da camide bazı eksikliklerin bulunduğunu ifade ederek öğrenci ve öğretmenlere teşekkür etti.

Ramazan ayında yapılan çalışmanın kendilerini mutlu ettiğini dile getiren Parlak, "Camimizin bazı eksikleri vardı. Öğrenci ve öğretmenlerimiz gelerek bu eksiklikleri giderdi. Bu tür çalışmalar ramazan ayının manevi atmosferini de yansıtıyor." dedi.

Tesisat bölümü öğrencisi Muhammed Eren Çelebi, ramazan ayında böyle bir çalışmaya katılmaktan mutluluk duyduğunu ve camideki su tesisatındaki arızayı giderdiklerini söyledi.

Elektrik bölümü öğrencisi Berat Uzay Gürbüz ise camideki elektrik arızasını tamir ettiklerini ve bu tür hayırlı işlerde yer almanın kendilerini mutlu ettiğini ifade etti.

Kaynak: AA

Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Meslek Lisesi, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Öğrencilerden Camilerde Bakım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmeler yeni koridor önerilerini gündeme getirdi Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler yeni koridor önerilerini gündeme getirdi
Yazılan cezanın miktarını görünce soluğu binanın tepesinde aldı Yazılan cezanın miktarını görünce soluğu binanın tepesinde aldı
Arap ülkesi alarma geçti Vatandaşlara “Evinizde kalın“ uyarısı Arap ülkesi alarma geçti! Vatandaşlara "Evinizde kalın" uyarısı
Çapraz VAR çizgisi tartışma yarattı Çapraz VAR çizgisi tartışma yarattı
Sermin’in tabutunu erkeklere taşıtmadılar Sermin'in tabutunu erkeklere taşıtmadılar
Füze düşmesi sonrası Türkiye’den İran’a sert tepki Füze düşmesi sonrası Türkiye'den İran'a sert tepki
Etkileşim yağmuruna tutulan video: Beni gelinlikle gördüğünde böyle ağlamadı Etkileşim yağmuruna tutulan video: Beni gelinlikle gördüğünde böyle ağlamadı

12:12
İslam Memiş’ten altın yatırımcısına hayati uyarı
İslam Memiş'ten altın yatırımcısına hayati uyarı
12:10
Türkiye’nin en büyük altın merkezinde soygun Milyonlarca lira kayıp
Türkiye'nin en büyük altın merkezinde soygun! Milyonlarca lira kayıp
12:07
İBB davasında 2. gün Oturma krizi yaşandı: Sizin yüzünüzden yargılamaya başlayamıyorum
İBB davasında 2. gün! Oturma krizi yaşandı: Sizin yüzünüzden yargılamaya başlayamıyorum
11:49
Günlerdir sığınaklarda yaşayan İsrail halkını şoke eden iddia
Günlerdir sığınaklarda yaşayan İsrail halkını şoke eden iddia
11:24
Savaş sürerken Çin beklenen adımı attı
Savaş sürerken Çin beklenen adımı attı
10:35
Azerbaycan’dan İsrail’i çıldırtacak hamle
Azerbaycan'dan İsrail'i çıldırtacak hamle
10:34
İsrail ordusu, Hizbullah’a karşı uzun süreli bir askeri harekata hazırlanıyor
İsrail ordusu, Hizbullah'a karşı uzun süreli bir askeri harekata hazırlanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2026 12:46:55. #.0.5#
SON DAKİKA: Öğrencilerden Camilerde Bakım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.