Öğrencilerden Çorba İkramı

Muş'ta lise öğrencileri "Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi" kapsamında vatandaşlara çorba ikramında bulundu.

Fatma Aliye Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, okulun mutfağında hazırladığı 400 kişilik çorbayı cuma namazı vatandaşlara dağıttı.

Okul Müdürü Menduh Astan, basın mensuplarına, etkinliğin temel amacının öğrencilerde yardımlaşma ve dayanışma bilincini güçlendirmek olduğunu söyledi.

Proje kapsamında sosyal destek odaklı çalışmalar yürüttüklerini belirten Astan, "Yardımlaşma duygusunu pekiştirmek ve bu anlayışı öğrencilerimize kazandırmak istiyoruz. Bu tür faaliyetlerle öğrencilerde birlik, beraberlik ve paylaşma duygularını güçlendirmeyi hedefliyoruz." dedi.

Yiyecek İçecek Hizmetleri Alan Şefi Meryem Gökçe Tayşi ise "Bu tür uygulamalarla öğrenciler, değerler eğitimini sahada deneyimliyor. Okulda birlik ve beraberliği pekiştirmek, yardımlaşma ve dayanışma duygularını geliştirmek amacıyla çalışmalar yürütüyoruz." diye konuştu.