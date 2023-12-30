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Öğrencilerden felçli bireyler için tekerlekli sandalye prototipi - Son Dakika
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Öğrencilerden felçli bireyler için tekerlekli sandalye prototipi

Konya'da bir meslek lisesi öğrencileri, kendi girişimleriyle boynundan aşağı felç olan bireylerin baş hareketleriyle komut alıp hareket eden tekerlekli sandalye prototipi geliştirdi. Proje, engellilerin günlük hayattaki zorluklarını en aza indirmeyi amaçlamaktadır. Öğrenciler, TÜBİTAK'a başvurarak projeyi tekerlekli sandalyeye uygulamayı planlamaktadır.

Öğrencilerden felçli bireyler için tekerlekli sandalye prototipi
30.12.2023 - 11:44,
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KONYA'da meslek lisesi elektrik ve elektronik bölümü 11'inci sınıf öğrencileri Musa İçel ve Esat Çelik, kendi girişimleri sonucu boynundan aşağı felç olan bireylerin baş hareketleriyle komut alıp hareket eden tekerlekli sandalyenin prototipini yaptı. Başın öne, arkaya, sağa ve çevrilme hareketi, kafaya takılan denge sensörü sayesinde radyo frekansı aracılığıyla, sandalye üzerindeki mikro denetleyici cihaza iletiliyor. Sandalye de bu saye komut verilen yöne hareket ediyor. İki öğrenci, TÜBİTAK'a başvurup, prototipini yaptıkları projeyi tekerlekli sandalyeye uygulamayı planlıyor.

Fatih Teknik ve Meslek Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencileri Musa İçel ve Esat Çelik, çevrelerinde bedensel engellilerin günlük yaşantılarındaki bazı zorlukları görünce bir proje geliştirmek istedi. İki arkadaş, elektrik ve elektronik bölümü öğretmeni Fatih Demir'in de desteğiyle 'El ve ayak' adını verdikleri boynundan aşağı felç olan bireylerin baş hareketleriyle komut alıp hareket eden tekerlekli sandalyenin prototipini yaptı.

AMAÇ, ENGELLİRİN YAŞADIKLARI ZORLUKLARI EN AZA İNDİRMEK

Engellilerin günlük hayatta yaşadığı zorlukları en aza indirmeyi hedeflediklerini belirten Musa İçel, şunları söyledi:

"Proje fikri günlük hayattan geldi. Sokağa çıkıp insanları izledik. 1-2 engelli kardeşlerimizi gördük. Savaştan gelen, kolları bacakları olmayan insanlar var. Bunları görerek de bir proje yapmak istedik. Şu an elimizdeki imkanlar doğrultusunda prototipini yaptık. Projeyi, daha da geliştireceğiz. Eli ve ayağı olmayan engelli kardeşlerimizin, felçli olan kardeşlerimizin, günlük hayattaki zorluklarını en aza indirmeyi amaçlıyoruz. Aynı zamanda. İnsan içerisine karışarak sosyalleşmesini hedefliyoruz."

İçel, projelerini okuldan ayrı kalan boş zamanlarında yaparak 6 ayda tamamladıklarını söyledi.

Engelli bireylere faydaları olacağı için mutlu olduklarını ifade eden Esat Çelik de "6 ay boyunca bu özel proje için uğraştık. Süreç biraz zor geçti. Zorlandığımız kısımlarda hocalarımızdan yardım aldık. Kendimiz yazılımlarımızı yaparak süreci böyle geçirdik. Engellilere bir yardımımız dokunduğu için kendimizi her zaman iyi hissettik" diye konuştu.

TEKERLEKLİ SANDALYEYE UYGULANACAK

Öğrencileri destek verip projelerini geliştirmelerini sağlayan elektrik- elektronik bölümü öğretmeni Fatih Demir de ilerleyen safhalarda sandalyeye GPS de ekleneceğini kaydetti. İki öğrencinin, TÜBİTAK'a başvurup, prototipini yaptıkları projeyi tekerlekli sandalyeye uygulamayı planladıklarını belirten Demir, "Projemizde, başımıza taktığımız bir denge sensörüyle, başımızı öne, arkaya, sağa ve sola çevirerek hareket eden sandalye yaptık. Yapılan hareketler, radyo frekansı aracılığıyla, sandalye üzerindeki mikro denetleyici cihaza iletiliyor. Sandalye de bu saye komut verilen yöne hareket ediyor. Bu projenin önü açık. Öğrencilerimiz TÜBİTAK'a başvurup geliştirmek ve tekerlekli sandalye üzerinde uygulamak istiyor. Şu anki imkanlar doğrultusunda sadece prototipini yapabildiler" dedi.

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Kaynak: DHA
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Anadolu Lisesi, Fatih Demir, Fatih, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

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