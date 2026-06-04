Öğrencilerden huzurevinde moral ziyareti - Son Dakika
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Öğrencilerden huzurevinde moral ziyareti

04.06.2026 11:24
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Kırklareli'nde meslek lisesi öğrencileri, huzurevi sakinlerinin sağlık kontrollerini yapıp onlarla vakit geçirirken, kurdukları koroyla seslendirdikleri şarkılarla yaşlılara moral veriyor

Kırklareli Şehit Gökhan Özüpek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, "Erdemli Nesiller Projesi" kapsamında huzurevi sakinlerinin sağlık taramalarının ardından, şarkılarla moral veriyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen proje kapsamında her hafta huzurevini ziyaret eden öğrenciler, yaşlıların tansiyon, boy ve kilo ölçümlerini gerçekleştiriyor.

Sağlık taramasının ardından huzurevi sakinleriyle zeka oyunları oynayan gençler, kurdukları koro ile sevilen şarkıları seslendiriyor.

Okul Müdürü Mustafa Polat, AA muhabirine İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen Erdemli Nesiller Projesi kapsamında, öğrencilerinin akademik başarılarını artırmak için böyle bir çalışma yapmaya karar verdiklerini söyledi.

Toplum içerisinde sorumluluk sahibi, saygılı ve bilinçli nesiller yetiştirmeyi amaçladıklarını ifade eden Polat, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Erdem Değer yaklaşımı doğrultusunda projede yer aldıklarını kaydetti.

Sağlık hizmetleri alanında yürüttükleri çalışmanın çok önemli olduğunu vurgulayan Polat, "Çalışmamızın birinci aşaması sosyal etkinlik, ikinci aşaması öğrencilerimiz tarafından büyüklerimizin boy kilo ölçümü gerçekleştirildi. Son aşamada ise okulumuz personeli ve öğrencilerimiz tarafından bir koro oluşturuldu. Onlar bizden sadece ilgi bekliyor. Bizler de birer yaşlı adayıyız."

Öğrencilerden Bilal Kuşdil ise huzurevinde yaşlıların sağlık taramaları yapıp onlarla vakit geçirdiklerini belirtti.

Yaşlıları bilgilendirirken kendilerinin de tecrübe kazandıklarını ifade eden Kuşdil, bu çalışmayla sosyalleştiklerini de kaydetti.

Yaşlıların hayat hikayelerini de dinleyip örnek aldıklarını ifade eden Kuşdil, "Yaşlılarımızla zaman geçirmek hoşumuza gidiyor. Onlarla konuşuyor, sohbet ediyoruz hem onlar için iyi hem de bizler için iyi. Biz buraya geldiğimizde huzur buluyoruz, sosyalleşiyoruz. Gayet eğleniyor, mutlu oluyoruz. Yaşlılarımızla zaman geçirmek bize iyi geliyor." diye konuştu.

Öğrencilerden Özgür Kaykı da projede yer almaktan mutluluk duyduğunu belirterek, okulda öğrendikleri bilgileri sahada uygulama fırsatı bulduklarını kaydetti.

"Bazen duygulu anlar yaşıyoruz"

Huzurevi sakinlerinden Mehmet Taşcı da öğrencilerle zaman geçirmenin çok kıymetli olduğunu belirtti.

Öğrencileri gördüğünde gençlik yıllarının aklına geldiğini anlatan Taşcı, "Onları ne kadar neşeli görsem o kadar mutlu oluyorum." dedi.

Öğrencilerle güzel ve keyifli vakit geçirdiklerini dile getiren Taşcı, her hafta öğrencileri görmek için sabırsızlandıklarını kaydetti.

Öğrencileri kendi evlatları gibi gördüğünü ifade eden Taşcı, "Şarkıları dinlerken gözlerimden pütür pütür yaşlar akmaya başladı. Bazen duygulu anlar yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Meslek Lisesi, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Öğrencilerden huzurevinde moral ziyareti - Son Dakika

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