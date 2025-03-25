Öğrencilerden Huzurevi Sakinlerine Resim Etkinliği - Son Dakika
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Öğrencilerden Huzurevi Sakinlerine Resim Etkinliği

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Osmangazi Belediyesi Hüdavendigar Yetenek Evi resim sınıfı öğrencileri, 'Yaşlılara Saygı Haftası' kapsamında Kaplıkaya Huzurevi sakinleriyle bir araya gelerek resim yapma etkinliği düzenledi. Huzurevi sakinleri, birlikte resim yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

25.03.2025 09:40  Güncelleme: 11:40
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(BURSA)- Osmangazi Belediyesi Hüdavendigar Yetenek Evi Resim Sınıfı öğrencileri, Kaplıkaya Huzurevi sakinleri ile bir araya gelerek, resim yaptı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Kaplıkaya Huzurevi'ni 'Yaşlılara Saygı Haftası' kapsamında ziyaret eden Osmangazi Belediyesi Hüdavendigar Yetenek Evi Resim Sınıfı öğrencileri, burada kalan yaşlılarla ortak etkinlik yaptı. Huzurevi sakinleriyle ellerine fırçaları alan öğrenciler ortaklaşa karar verdikleri resimleri beraber yaptı. Yaşlılara resim yapma anlamında teknik destek olan öğrenciler, onların keyifli bir gün yaşamasını sağladı. Düzenlenen etkinliğe, Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir de katıldı.

"Resim yapan öğrencileri torunumuz olarak bağrımıza bastık"

Öğrencilerle beraber resim yapmanın mutluluğunu yaşayan Kaplıkaya Huzurevi sakinleri, "Biz burada bir evlada toruna hasret yaşıyoruz, bizimle burada beraber resim yapan öğrencileri torunumuz olarak bağrımıza bastık. Böyle etkinliklerden çok memnun oluyoruz. Bizim için de bir eğlence oluyor. Biz ikinci çocukluğumuzu yaşıyoruz. Bizim için önemli olan bu, ilk çocukluğumuzu yaşadık bitti ondan sonra çocuk yetiştirdik. Şimdi çocuk olduk, burada çocukların gelerek bizi hatırlamasından çok memnunuz bizi çok mutlu ediyor. Bir çocuğumuz hayatımda hiç yağlı boya fırçası alıp resim yapmamıştı. Bugün ilk kez böyle bir çalışma yapanlar var" dedi.

"Onları mutlu görmek bizleri de mutlu etti"

Hüdavendigar Yetenek Evi Resim Sınıfı öğrencileri ise "Huzurevinde yaşlılarımızla beraber resim yapmaktan çok mutluyuz. Onları görmek bizleri mutlu hissettiriyor. Yaşlılarımızla beraber karar verdiğimiz çok güzel resimleri ortaklaşa yaptık. Onlar da bizimle resim yapmaktan büyük keyif aldı. Onları mutlu görmek bizleri de mutlu etti" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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