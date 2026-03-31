Öğrencilerden Jandarmaya Mektup

31.03.2026 13:02
Giresun'dan Siirt'teki jandarmaya gelen mektuplara içten yanıtlar verildi, birlik duygusu güçlendi.

Siirt İl Jandarma Komutanlığı personeli, Giresun'dan öğrencilerin gönderdiği mektupları yanıtsız bırakmadı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Giresun merkezde bulunan TOBB Abacıbükü İlkokulu öğrencileri tarafından "Kahraman Mehmetçiklere Sevgi Mektubu" etkinliği kapsamında hazırlanan mektuplar, Siirt'te görev yapan jandarma personeline ulaştırıldı.

Öğretmenlerinin rehberliğinde kaleme alınan mektuplarda öğrenciler, çizdikleri kalplerin bir kısmını kendileri boyarken, diğer kısmının jandarma personeli tarafından tamamlanmasını istedi.

Vatan ve bayrak sevgisini yansıtan mektuplar, jandarma personeli tarafından ilgiyle karşılandı. Personel, öğrencilerin bu anlamlı talebine kayıtsız kalmayarak kalplerin eksik kalan bölümlerini doldurdu ve mektuplara aynı içtenlikle yanıt verdi.

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Özmen de Miraç adlı öğrenciye yazdığı cevapta, "Bugün göstereceğin çaba yarın seni gurur duyacağın yere getirecektir. Vazgeçme, bilgi sana yol gösterecektir." ifadelerine yer verdi.

Giresun ile Siirt arasında kurulan bu anlamlı bağın, milletin birlik ve beraberlik duygusunu güçlendirdiği ve gönüller arasında sıcak bir köprü oluşturduğu belirtildi.

Çalışmanın, Jandarma Genel Komutanlığının resmi sosyal medya hesaplarından da paylaşıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA

Üsküdar’da yol çöktü, otomobil çukura düştü Üsküdar'da yol çöktü, otomobil çukura düştü
Zincirleme trafik kazasında yaralanan polis memuru Mustafa Aydın’dan acı haber Zincirleme trafik kazasında yaralanan polis memuru Mustafa Aydın'dan acı haber
Havayolu şirketinden tartışmalı karar: Kilo alan hosteslere ceza Havayolu şirketinden tartışmalı karar: Kilo alan hosteslere ceza
Tanju Özcan’ın tutukluluğuna devam kararı verildi Tanju Özcan'ın tutukluluğuna devam kararı verildi
MHP’de İzzet Ulvi Yönter’in yerine Özgür Bayraktar getirildi MHP'de İzzet Ulvi Yönter’in yerine Özgür Bayraktar getirildi
İran’dan Türkiye’ye bir füze daha: NATO unsurları devreye girdi İran'dan Türkiye'ye bir füze daha: NATO unsurları devreye girdi

13:48
Savaşta korkulan oluyor Binlerce ABD ordusu paraşütçüsü Orta Doğu’ya ulaştı
Savaşta korkulan oluyor! Binlerce ABD ordusu paraşütçüsü Orta Doğu'ya ulaştı
13:41
Yıldız futbolcunun hayatını kurtaran gizli kamera kaydı: Önce yatağa atıp...
Yıldız futbolcunun hayatını kurtaran gizli kamera kaydı: Önce yatağa atıp...
13:16
İşte Kosova’yı elersek Dünya Kupası’ndaki rakiplerimiz
İşte Kosova'yı elersek Dünya Kupası'ndaki rakiplerimiz
13:06
Rusya, ABD’nin gizli planını ifşa etti: Petrol ve doğalgaz kaynaklarını istiyorlar
Rusya, ABD'nin gizli planını ifşa etti: Petrol ve doğalgaz kaynaklarını istiyorlar
12:57
İBB davasında savcı mütalaasını açıkladı 7 kişi için tahliye talep edildi
İBB davasında savcı mütalaasını açıkladı! 7 kişi için tahliye talep edildi
12:46
Bursa’da operasyon sonrası kritik senaryo Belediye el değiştirebilir
Bursa’da operasyon sonrası kritik senaryo! Belediye el değiştirebilir
