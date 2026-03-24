Öğrencilerden Mehmetçiğe Destek

24.03.2026 14:46
Adana'daki lise öğrencileri, Şırnak'taki askerlere mektup ve atkı gönderdi, teşekkür edildi.

Adana'nın Çukurova ilçesinde lise öğrencileri, Şırnak'ta görev yapan Mehmetçiğe mektup ve atkı gönderdi.

Hümeyra Ökten Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı'nda görev yapan askerler için 30 mektup kaleme aldı.

Öğrenciler, duygularını yansıttığı mektuplarla askerlere birer atkı da gönderdi.

Mektup ve atkıları teslim alan askerler, okul yönetimine ve öğrencilere hazırladığı videoyla teşekkür etti, okul yönetimi ve öğrencilere plaket ve Türk bayrağı gönderdi.

Plaket ve Türk bayrağını teslim alan okul yönetimi de okulda görevli öğretmen ve öğrenciler adına Mehmetçiğe teşekkür etti.

Kaynak: AA

Şırnak, Güncel, Adana, Son Dakika

İBB davasında sekizinci gün Bu kez soruları İmamoğlu sordu, Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Sukas yanıtladı İBB davasında sekizinci gün! Bu kez soruları İmamoğlu sordu, Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Sukas yanıtladı
Bir babanın en ağır yükü: “Yarın bayram, erken yatın“ dedi, hiçbiri uyanamadı Bir babanın en ağır yükü: "Yarın bayram, erken yatın" dedi, hiçbiri uyanamadı
ABD’nin eski terörle mücadele merkezi direktöründen dikkat çeken İsrail değerlendirmesi ABD'nin eski terörle mücadele merkezi direktöründen dikkat çeken İsrail değerlendirmesi
Erol Köse ile ilgili dikkat çeken iddia Ölmeden 1 hafta önce bunu yapmış Erol Köse ile ilgili dikkat çeken iddia! Ölmeden 1 hafta önce bunu yapmış
Körfez ülkelerinde duyulan her ses panik yaratmaya başladı Körfez ülkelerinde duyulan her ses panik yaratmaya başladı
AK Partili İnan’dan Cemil Tugay’a sert sözler: Tarihe Yeşilay düşmanı olarak geçeceksiniz AK Partili İnan'dan Cemil Tugay'a sert sözler: Tarihe Yeşilay düşmanı olarak geçeceksiniz

14:51
Yunus Emre Özden’in eski eşi, Aleyna Kalaycıoğlu’nun hapse girmesine kayıtsız kalamadı
14:20
İran’da Ali Laricani’nin yerine gelen isim belli oldu
14:01
Emine Ülker Tarhan 12 yıl sonra CHP’ye döndü
14:00
Piyade Uzman Çavuş Yusuf Açay şehit oldu
13:39
Alaattin Kadayıfçıoğlu neredeyse damadı oluyordu Hakan Ural’dan imalı sözler
13:01
İşte İsrail’in kabusu olan o füze: Demir Kubbe’yi delip geçti
