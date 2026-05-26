Öğrencilerden özel bireylere arkadaşlık desteği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Öğrencilerden özel bireylere arkadaşlık desteği

Öğrencilerden özel bireylere arkadaşlık desteği
26.05.2026 11:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

RTEÜ öğrencileri, 'Engelleri Beraber Aşıyoruz' projesiyle serebral palsi ve DMD hastalarına tedavilerinde eşlik edip ailelerini ziyaret ederek moral verdi. Yapay zeka destekli programla eklem hareketlerini takip ettiler.

Rize'de Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Güneysu Fizik Tedavi Rehabilitasyon Yüksekokulu öğrencileri, hazırladıkları "Engelleri Beraber Aşıyoruz Projesi" ile özel bireylere tedavileri sırasında destek oldu.

Öğrenciler, Rize Gençlik Merkezi işbirliğiyle hayata geçirdikleri proje kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

Gruplara ayrılan 18 öğrenci, kentteki çeşitli hastanelerde tedavi gören 6 serebral palsi ve ???????Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastasını iki ay boyunca yakından takip etti.

Tedavileri sırasında hastalara eşlik eden öğrenciler, ailelerini de evlerinde ziyaret ederek moral vermeye çalıştı.

"Bizim en büyük desteğimiz aslında arkadaşlık, onlarla arkadaşlık kuruyoruz"

Projede yer alan öğrencilerden Görkem Işık, AA muhabirine, Engelleri Beraber Aşıyoruz Projesi'nde 2, 3 ve 4. sınıf öğrencilerinin yer aldığını söyledi.

İki ay boyunca haftada 2 gün hastalara tedavilerinde eşlik ettiklerini anlatan Işık, hastalara destek olmaya çalıştıklarını belirtti.

Işık, hastaların tedaviye yanıtını takip etmek amacıyla da yapay zeka destekli bir program kullandıklarını ifade ederek, "Program sayesinde baş, boyun, ayak bileği ve diz olmak üzere 25 eklem hareketini değerlendirdik. Buna yönelik çalışma planlaması da yapıyoruz." dedi.

Projede yer almanın kendileri için çok anlamlı olduğunu dile getiren Işık, "Bu mesleği liseden beri istiyordum. Birilerinin hayatına biraz olsun dokunmak, bir şeyler yapabilmek ve sorumluluk almak çok iyi hissettiriyor. Evlerine gittiğimizde aileler tarafından çok güzel karşılandık. Bize kendi evlatları gibi davrandılar." diye konuştu.

Işık, projeyle toplumsal farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Özel bireylerin sosyal hayata daha fazla katılması gerektirdiğinin toplumda bir bilinç haline gelmesini istiyoruz. Bizim en büyük desteğimiz aslında arkadaşlık, onlarla arkadaşlık kuruyoruz. Herkes bir gün aynı durumda olabilir. Böyle bir durumda insan yanında bir arkadaş, bir destek görmek ister."

Engelli babasından öğrencilere teşekkür

Projeye katılan 27 yaşındaki serebral palsi hastası Ahmet Saruhan'ın babası Kadir Saruhan ise oğlunun tedavi sürecinde ailesiyle birlikte büyük bir mücadele verdiklerini söyledi.

Oğluna 1,5 yaşındayken tanı konulduğunu belirten üç çocuk babası Saruhan, "Bazı ameliyatlar geçirdi. O dönemde rehabilitasyon merkezleri çok da yaygın değildi. Sonradan imkanlar artınca aile olarak bizim de sürece daha fazla dahil olmamız gerektiğini anladık." dedi.

Saruhan, engelli bireylerin aileleri için sürecin hem zor hem de öğretici olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Bazen çok zor günler geçiriyoruz, bazen de daha kolay günlerimiz oluyor. Ama biz yine de mutluyuz, huzurluyuz. Günün sonunda iki tane başarılı hareket bile olunca o bizi teselli ediyor. Bir engelli ailesi olarak önce durumu kabul etmek gerekiyor. Kabul etmezsek ilgimiz azalır ama kabul edince çocuğumuza daha fazla destek olabiliyoruz."

Fizik tedavinin önemli olduğunu belirten Saruhan, bu süreçte kendilerine destek olan öğrencilere teşekkür etti.

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Güneysu, Güncel, Rize, Son Dakika

Son Dakika Güncel Öğrencilerden özel bireylere arkadaşlık desteği - Son Dakika

Siyasi parti liderlerinin Kurban Bayramı programı belli oldu Siyasi parti liderlerinin Kurban Bayramı programı belli oldu
Aziz Yıldırım’dan dikkat çeken uyarı: UEFA küme düşürür Aziz Yıldırım'dan dikkat çeken uyarı: UEFA küme düşürür
3 evladı ve eşiyle birlikte can veren annenin son paylaşımı yürekleri dağladı 3 evladı ve eşiyle birlikte can veren annenin son paylaşımı yürekleri dağladı
Trump bölge ülkelerine resti çekti: İran ile anlaşacağım ama... Trump bölge ülkelerine resti çekti: İran ile anlaşacağım ama...
Zaniolo Udinese’ye veda etti Galatasaray’a dönüyor Zaniolo Udinese'ye veda etti! Galatasaray'a dönüyor
Fenerbahçe ile anılan Farioli kararını verdi Fenerbahçe ile anılan Farioli kararını verdi

11:50
Survivor Seren Ay: Sercan, Beyza ile evlenmeyi düşünüyordu
Survivor Seren Ay: Sercan, Beyza ile evlenmeyi düşünüyordu
11:44
Kılıçdaroğlu dilekçe verdi, CHP’de eski Parti Meclisi göreve dönüyor
Kılıçdaroğlu dilekçe verdi, CHP'de eski Parti Meclisi göreve dönüyor
11:03
İçişleri Bakanı Çiftçi’den CHP açıklaması: Polis müdahalesi Kılıçdaroğlu yönetiminin talebiyle yapıldı
İçişleri Bakanı Çiftçi'den CHP açıklaması: Polis müdahalesi Kılıçdaroğlu yönetiminin talebiyle yapıldı
10:50
Sibel Can sahnede coştu: Yıllar ona yarıyor
Sibel Can sahnede coştu: Yıllar ona yarıyor
09:56
Türkiye’nin incisi “Dünyada Yemek İçin En İyi 15 Yer“ listesinde
Türkiye'nin incisi "Dünyada Yemek İçin En İyi 15 Yer" listesinde
09:53
Kılıçdaroğlu, Ali Mahir Başarır’ın üstünü çizdi: Sadece onu affetmem
Kılıçdaroğlu, Ali Mahir Başarır'ın üstünü çizdi: Sadece onu affetmem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2026 12:08:47. #7.13#
SON DAKİKA: Öğrencilerden özel bireylere arkadaşlık desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.