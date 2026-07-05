Öğrencilerden Özel Bireylere Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Öğrencilerden Özel Bireylere Destek

Öğrencilerden Özel Bireylere Destek
05.07.2026 13:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu üniversitesindeki öğrenciler, topladıkları parayla tekerlekli sandalyeler alıp hediye etti.

Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi hazırlık sınıfı öğrencileri, aralarında topladıkları parayla aldıkları tekerlekli sandalyeleri özel gereksinimli bireylere hediye etti.

Özel gereksinimli bireylere destek olmaya karar veren İlahiyat Fakültesi hazırlık sınıfının 23 öğrencisi, Kastamonu Müftülüğü Engelli Koordinatörü Abdullah Horuz ile irtibata geçti. Horuz ile görüşen öğrenciler, tekerlekli sandalye almaya karar verdi.

Öğrencilerin aralarında topladıkları parayla alınan tekerlekli sandalyeler, özel gereksinimli bireylere ulaştırılmak üzere Kastamonu Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneğine teslim edildi.

Dernek de tekerlekli sandalyeleri belirledikleri ailelere ulaştırdı.

Öğrencilerden Zeynep Köse, AA muhabirine, bu fikrin ortaya atılmasının ardından tüm sınıfın çok mutlu olduğunu söyledi.

Tekerlekli sandalyelerin alınması için herkesin seferber olduğunu belirten Köse, "Çevremize de yayalım düşüncesiyle bu işe girdik çünkü iyilik yayılmalı. Üç tekerlekli sandalye, üç özel bireye gidecek. Onlar adına çok mutluyuz, yardımcı olduğumuz için çok mutluyuz." dedi.

Öğrencilerden Songül Yılmaz da hayırlı işlere vesile olmak gerektiğini dile getirerek, "Herkesin güzel faaliyetlerin arkasında durmasını, böyle güzel işlere vesile olmalarını diliyorum. Arkadaşlarla beraber böyle duyarlı, güzel bir etkinliği gerçekleştirdiğimiz için gurur duyuyoruz. Hepimiz birer engelli adayıyız. Bunun için sevgiyi, yardımlaşmayı yaymalıyız. Birbirine destek olmayı, iyi günde de kötü günde de yardımcı olmayı her zaman kendimize görev bilmeliyiz." ifadelerini kullandı.

"Onlar için paha biçilemez bir hediye"

Kastamonu Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Huriye Boyraz da Müftülük Engelli Koordinatörlüğü öncülüğünde İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin desteğiyle alınan tekerlekli sandalyeleri teslim aldıklarını anlattı.

Gençlerin farkındalığı ve duyarlılığının çok kıymetli olduğunu vurgulayan Boyraz, "Üç özel yüreğe gönül köprüsü olarak hediye verdiler. Emeği geçen öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Bu hizmet paha biçilemez. Onlara gerçekten çok teşekkür ediyorum özel bireylerim adına. Özel bireylerimizin şartları çok zor. Bu hediye hayatlarını o kadar kolaylaştıracak ki, onlar için paha biçilemez bir hediye." diye konuştu.

Alınan tekerlekli sandalyelerin verildiği kişiler hakkında bilgi veren Boyraz, "Emine teyzemiz var, doğuştan bacakları olmayan özel bireyimiz. Cennet Ecrin'imiz var. İlçede İsmail'imiz var. Büyüdü, annesi artık kaldıramadığını söyledi." dedi.

Özel gereksinimli Cennet Ecrin'in annesi Seher Çelik de 14 yaşındaki kızının serebral palsi hastası olduğunu belirterek, "Tekerlekli sandalye çok kolaylaştırdı işimizi. Okuluna, marketlere giderken gerçekten işimiz zordu ama şu anda kolaylaştı. Öğrenci arkadaşlara çok teşekkür ederim." diye konuştu.

Kaynak: AA

Engelliler, Kastamonu, Güncel, Hediye, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Öğrencilerden Özel Bireylere Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beyaz Saray çevresinde gizemli anlar F-35 havada bekledi Beyaz Saray çevresinde gizemli anlar! F-35 havada bekledi
Kolombiya tek golle kupadaki yoluna ’’devam’’ dedi Kolombiya tek golle kupadaki yoluna ''devam'' dedi
Muhteşem maçlar var İşte Dünya Kupası’ndaki son 16 turu eşleşmeleri Muhteşem maçlar var! İşte Dünya Kupası'ndaki son 16 turu eşleşmeleri
Trump’ın Ankara programı netleşti İşte ilk durağı Trump'ın Ankara programı netleşti! İşte ilk durağı
İran Devrim Muhafızları’nın gölge lideri aylar sonra cenazede ortaya çıktı İran Devrim Muhafızları'nın gölge lideri aylar sonra cenazede ortaya çıktı
Şahan Gökbakar’dan Deniz Göktaş’ın tutuklanmasına tepki Şahan Gökbakar'dan Deniz Göktaş'ın tutuklanmasına tepki

12:38
Valiliğin uyarısına rağmen denize girdiler 1 kişi öldü, 2 kişi hastanelik oldu
Valiliğin uyarısına rağmen denize girdiler! 1 kişi öldü, 2 kişi hastanelik oldu
12:32
Yunanistan’dan NATO Zirvesi öncesi dikkat çeken Türkiye mesajı: Savaş beklemiyoruz
Yunanistan'dan NATO Zirvesi öncesi dikkat çeken Türkiye mesajı: Savaş beklemiyoruz
12:03
Hamaney’in cenazesinde dikkat çeken ayrıntı Yeni lider yoktu
Hamaney'in cenazesinde dikkat çeken ayrıntı! Yeni lider yoktu
11:34
Diyarbakır’da turistler sıcak havadan korunmak için camilere sığındı
Diyarbakır'da turistler sıcak havadan korunmak için camilere sığındı
11:00
26 yıl önce boşandığı eşi tarafından bıçaklanan kadın: Yüzünü unutmuşum, tanıyamadım
26 yıl önce boşandığı eşi tarafından bıçaklanan kadın: Yüzünü unutmuşum, tanıyamadım
10:22
Özgür Özel, komedyen Deniz Göktaş’ı cezaevinde ziyaret etti
Özgür Özel, komedyen Deniz Göktaş'ı cezaevinde ziyaret etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2026 13:47:42. #7.13#
SON DAKİKA: Öğrencilerden Özel Bireylere Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.