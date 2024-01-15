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Öğrencilerden şehitler için saygı duruşu - Son Dakika
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Öğrencilerden şehitler için saygı duruşu

Zonguldak'ta öğrenciler, şehitler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunduktan sonra sınıflarının yolunu tuttu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in talimatıyla yurt genelinde olduğu gibi Zonguldak'ta da şehitler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Türk Bayrağı ile şehitler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunan öğrenciler ardından İstiklal Marşı'nı okudu.

15.01.2024 - 08:55,
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Öğrencilerden şehitler için saygı duruşu

ZONGULDAK - Zonguldak'ta öğrenciler, şehitler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunduktan sonra sınıflarının yolunu tuttu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in talimatıyla yurt genelinde olduğu gibi Zonguldak'ta da şehitler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Son yaşanan saldırıdaki 9 şehit başta olmak üzere tüm şehitler için bir dakikalık saygı duruşu yapıldı. Prof. Dr. İlhan Varank Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Ortaokulu öğrencileri, haftanın ilk günü okul koridorunda toplandı.

Türk Bayrağı ile şehitler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunan öğrenciler ardından İstiklal Marşı'nı okudu.

Tören öncesi konuşan okul müdürü Adnan Karakurluk, "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere aziz şehitlerimiz için bugün saygı duruşunda bulunacağız. Özellikle geçen hafta Pençe Kilit Harekatı'nda şehit düşen 9 şehidimiz için manevi huzurunda saygı duruşuna davet ediyorum" dedi.

Öğrenciler anma töreninin ardından sınıflarının yolunu tuttu.

Öğrencilerden şehitler için saygı duruşu
Kaynak: İHA
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Yusuf Tekin, Zonguldak, Güncel, Son Dakika

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