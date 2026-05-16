Öğrencilerden SMA Hastasına Destek Kermesi

16.05.2026 18:15
Bingöl'de öğrenciler, SMA hastası Efrayim için kermes düzenleyerek bağış topladı.

BİNGÖL'ün Solhan ilçesinde Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencileri tarafından düzenlenen kermeste elde edilen gelir, SMA Tip-1 hastası Efrayim Gökalp için bağışlandı.

SMA hastalığı ile mücadele eden Efrayim Gökalp'e destek olmak amacıyla Bingöl Üniversitesi Solhan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu yönetimi ve öğrencileri tarafından kermes yapıldı. Kermeste, öğrencilerin el emeği ürünleri sergilendi. Kermesten elde edilen gelirin tamamı Efrayim'in tedavi sürecine katkı sağlamak üzere bağışlandı. Etkinliğe; Solhan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu yönetimi, akademik ve idari personeli ile öğrencilerin yanı sıra Solhan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Solhan Belediyesi ve Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı akademisyenleri ve öğrenciler katıldı. Ayrıca sivil toplum kuruluşları ve gönüllüler de organizasyona destek verdi. 2 ay süren yoğun hazırlık sürecinin ardından gerçekleştirilen etkinlik, öğretim görevlileri Dr. Vildan Burulday ve Gülistan Balcı Elhakan koordinatörlüğünde yürütüldü.

'HER KATKI ÇOK DEĞERLİ'

Etkinlikte konuşan öğretim görevlisi Dr. Vildan Burulday, "Bugün burada yalnızca bir etkinlik için değil, küçük bir kalbin umuduna ortak olmak için bir aradayız. Burada çocukların neşesi, gençlerin enerjisi ve ailelerin desteği var. Herkes bugün Efrayim için bir araya geldi. Buradaki en önemli amacımız, Efrayim'e ve ailesine yalnız olmadıklarını hissettirmek. Çünkü SMA hastaları için zaman çok kıymetli. Zamanla yarıştıkları bu süreçte onları yalnız bırakmamak, hepimizin insani sorumluluğudur. Bu anlamlı dayanışmaya katkı sunan herkese yürekten teşekkür ediyorum. Çünkü her destek, her katkı, her paylaşımı bizler için çok değerli. Tek başımıza belki çok şey değiştiremeyiz. Ama yüzlerce kişi bir araya geldiğinde, bir çocuğun hayatı değişebilir. Biz de bugün, burada, Efraim'in yarınlarına umut olmak, onu sağlıklı ve güçlü bir şekilde gelecekte görebilmek için bulunuyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

