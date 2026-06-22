Burhaniyeli Öğrencilerden Can Dostlara Ziyaret - Son Dakika
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Burhaniyeli Öğrencilerden Can Dostlara Ziyaret

22.06.2026 17:25  Güncelleme: 18:21
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Burhaniye Bahçeşehir Koleji öğrencileri, Burhaniye Belediyesi Sokak Hayvanları Bakımevi'ni ziyaret ederek duvarları resimlerle süsledi ve can dostlarla vakit geçirdi.

(BALIKESİR) - Burhaniye Bahçeşehir Koleji öğrencileri, Burhaniye Belediyesi Alida Nedim Erarslan Sokak Hayvanları Bakımevi'ni ziyaret etti, bakımevinin duvarlarına resim çizdi.

Burhaniye Bahçeşehir Koleji ilkokul 2. ve 3. sınıf öğrencileri, Burhaniye Belediyesi Alida Nedim Erarslan Sokak Hayvanları Bakımevi ziyaretleri kapsamında bakımevindeki can dostlarla zaman geçirdi. Ziyarete, Balıkesir Büyükşehir Belediye ve Burhaniye Belediye Meclis Üyesi Aşkıbirce Uzkurt ile Burhaniye Belediyesi Sağlık İşleri ve Veteriner İşleri Müdürü Barış Hakan da katıldı.

Öğretmenleri eşliğinde bakımevini ziyaret eden öğrenciler, sokak hayvanlarına destek olmak amacıyla bakımevinin duvarlarını rengarenk resimlerle süsledi. Duvar boyama etkinliğinde öğrenciler, hem yaratıcılıklarını ortaya koydu hem de hayvan sevgisini yansıtan çalışmalarıyla bakımevine kalıcı bir iz bıraktı.

Bakımevi, hafta içi her gün 15.00-16.00 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Kaynak: ANKA

Burhaniye Belediyesi, Hayvan Hakları, Güncel, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

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