Öğrencilerden Tekne Orucu Deneyimi

SAMSUN'da ilkokul öğrencileri, Ramazan ayı kapsamında tekne orucu tutarak okul sıralarında iftar yaptı. Gece sahura kalkan öğrenciler, öğle ezanıyla birlikte dualar eşliğinde oruçlarını açtı.

Samsun'un İlkadım ilçesindeki İlkadım İlkokulu öğrencileri, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 'Marif'in Kalbinde Ramazan' programı kapsamında düzenlenen 'Teknede Benim de Bir Orucum Var' etkinliğine katıldı. İlk kez oruç tutmanın heyecanını yaşayan çocuklar, gece sahura kalktı. Sabah okula gelen öğrenciler, sınıflarında öğle ezanının okunmasının ardından oruçlarını açtı. İlk olarak ezanın okunmasının ardından elinde davulla sınıfa giren bir öğrenci mani söyledi. Daha sonra duaların ardından evlerinden getirdikleri hurma ve sıcak çorbalarla oruçlarını açan öğrenciler, etkinlik sonunda hep bir ağızdan 'Kabe'de hacılar hü der Allah' ilahisini söyledi.

Etkinliğin geleneksel değerleri yaşatmayı amaçladığını belirten Okul Müdürü Aydın Peker, "Bakanlığımızın 'Marif'in kalbinde Ramazan' programı kapsamında okulumuzda 'Teknede Benim de Bir Orucum Var' bir etkinlik başlattık bu kapsamda çocuklarımız sahura kalktılar ve öğlen ezanıyla birlikte de öğrencilerimiz dualar eşliğinde ezanla birlikte hurmalarıyla oruçlarını açtılar. Evden getirilen sıcak çorbalarla birlikte orucunu tamamladılar. Burada maksadımız bizim geleneğimizde, kültürümüzde olan tekne orucunu çocuklarımıza yaşatmaktı ki zaten çocuklarımızın birçoğu ilk defa bu orucu tutmuşlar. Çok heyecanlandılar. Onların bu heyecanla ortak olduk" dedi.

İlk defa oruç tuttuğunu ifade eden 4'üncü sınıf öğrencisi Defne Kocamanoğlu, "Arkadaşlarımla birlikte, öğretmenlerimle birlikte orucumu açıyorum. İlk defa böyle şeyler yapıyoruz ve ben böyle şeyleri çok seviyorum. Oruç tutmak benim için çok güzel bir şey" diye konuştu.

Arkadaşlarıyla birlikte oruç tutmanın kendisi için büyük bir mutluluk olduğunu belirten 4'üncü sınıf öğrencisi Zeynep Azacık ise, "Arkadaşlarımla birlikte oruç açmak benim için çok mutlu bir his. İlk defa oruç tutuyorum. Sahura kalktım. Çok mutluyum arkadaşlarımla birlikte oruç açtığım için" dedi.

Okulda ramazan etkinliklerinin güzel geçtiğini ifade eden Veli Şeyma Efendioğlu da (35), "Çocuklar heyecanlı bir şekilde sahura kalktılar. Arkadaşlarıyla birlikte oruçlarını açmanın mutluluğunu yaşadılar. Okulumuza, öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz. Ramazan etkinlikleri bu sene çok güzel geçiyor" diye konuştu.