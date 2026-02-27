Öğrencilerden Tekne Orucu Deneyimi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Öğrencilerden Tekne Orucu Deneyimi

27.02.2026 15:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da ilkokul öğrencileri, Ramazan ayında sınıflarında oruç tutup iftar yaptı.

SAMSUN'da ilkokul öğrencileri, Ramazan ayı kapsamında tekne orucu tutarak okul sıralarında iftar yaptı. Gece sahura kalkan öğrenciler, öğle ezanıyla birlikte dualar eşliğinde oruçlarını açtı.

Samsun'un İlkadım ilçesindeki İlkadım İlkokulu öğrencileri, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 'Marif'in Kalbinde Ramazan' programı kapsamında düzenlenen 'Teknede Benim de Bir Orucum Var' etkinliğine katıldı. İlk kez oruç tutmanın heyecanını yaşayan çocuklar, gece sahura kalktı. Sabah okula gelen öğrenciler, sınıflarında öğle ezanının okunmasının ardından oruçlarını açtı. İlk olarak ezanın okunmasının ardından elinde davulla sınıfa giren bir öğrenci mani söyledi. Daha sonra duaların ardından evlerinden getirdikleri hurma ve sıcak çorbalarla oruçlarını açan öğrenciler, etkinlik sonunda hep bir ağızdan 'Kabe'de hacılar hü der Allah' ilahisini söyledi.

Etkinliğin geleneksel değerleri yaşatmayı amaçladığını belirten Okul Müdürü Aydın Peker, "Bakanlığımızın 'Marif'in kalbinde Ramazan' programı kapsamında okulumuzda 'Teknede Benim de Bir Orucum Var' bir etkinlik başlattık bu kapsamda çocuklarımız sahura kalktılar ve öğlen ezanıyla birlikte de öğrencilerimiz dualar eşliğinde ezanla birlikte hurmalarıyla oruçlarını açtılar. Evden getirilen sıcak çorbalarla birlikte orucunu tamamladılar. Burada maksadımız bizim geleneğimizde, kültürümüzde olan tekne orucunu çocuklarımıza yaşatmaktı ki zaten çocuklarımızın birçoğu ilk defa bu orucu tutmuşlar. Çok heyecanlandılar. Onların bu heyecanla ortak olduk" dedi.

İlk defa oruç tuttuğunu ifade eden 4'üncü sınıf öğrencisi Defne Kocamanoğlu, "Arkadaşlarımla birlikte, öğretmenlerimle birlikte orucumu açıyorum. İlk defa böyle şeyler yapıyoruz ve ben böyle şeyleri çok seviyorum. Oruç tutmak benim için çok güzel bir şey" diye konuştu.

Arkadaşlarıyla birlikte oruç tutmanın kendisi için büyük bir mutluluk olduğunu belirten 4'üncü sınıf öğrencisi Zeynep Azacık ise, "Arkadaşlarımla birlikte oruç açmak benim için çok mutlu bir his. İlk defa oruç tutuyorum. Sahura kalktım. Çok mutluyum arkadaşlarımla birlikte oruç açtığım için" dedi.

Okulda ramazan etkinliklerinin güzel geçtiğini ifade eden Veli Şeyma Efendioğlu da (35), "Çocuklar heyecanlı bir şekilde sahura kalktılar. Arkadaşlarıyla birlikte oruçlarını açmanın mutluluğunu yaşadılar. Okulumuza, öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz. Ramazan etkinlikleri bu sene çok güzel geçiyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Samsun, Kültür, Güncel, İftar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Öğrencilerden Tekne Orucu Deneyimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Miçotakis’in ’Türkiye sınırı’ hamlesi Yunanistan’ı karıştırdı Miçotakis'in 'Türkiye sınırı' hamlesi Yunanistan'ı karıştırdı
Karaköy’de vapur tekneye çarptı, denize düşen kişi halatla kurtarıldı Karaköy'de vapur tekneye çarptı, denize düşen kişi halatla kurtarıldı
Instagram’da intiharla ilgili tekrarlı aramalar yapan gençlerin ebeveynlerine uyarı gönderilecek Instagram'da intiharla ilgili tekrarlı aramalar yapan gençlerin ebeveynlerine uyarı gönderilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Başbakanı Üstel’i kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Başbakanı Üstel'i kabul etti
Şehir merkezinde kayak yaptı Şehir merkezinde kayak yaptı
16 yaşındaki çocuk akranına yapmadığını bırakmadı O anlar kameralarda 16 yaşındaki çocuk akranına yapmadığını bırakmadı! O anlar kameralarda

15:55
ABD’nin İsrail Büyükelçisi: Ülkeyi bugün terk edin
ABD'nin İsrail Büyükelçisi: Ülkeyi bugün terk edin
15:25
Liverpool ile eşleşen Galatasaray’ı bekleyen büyük tehlike
Liverpool ile eşleşen Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike
14:36
Yol bitti, göl başladı Konya’dan Antalya’ya sörf yaptı
Yol bitti, göl başladı! Konya'dan Antalya'ya sörf yaptı
14:17
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
13:55
Dünyayı tedirgin eden savaşa bir ülke daha dahil olabilir
Dünyayı tedirgin eden savaşa bir ülke daha dahil olabilir
13:53
İkisi de 13 yaşındaydı Ölüm anları anbean kamerada
İkisi de 13 yaşındaydı! Ölüm anları anbean kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2026 16:10:57. #7.12#
SON DAKİKA: Öğrencilerden Tekne Orucu Deneyimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.