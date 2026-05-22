Kırıkkale'de TÜBİTAK Bilim Fuarı heyecanı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kırıkkale'de TÜBİTAK Bilim Fuarı heyecanı

Kırıkkale\'de TÜBİTAK Bilim Fuarı heyecanı
22.05.2026 09:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale'deki Şehit Alparslan Yazıcı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nda öğrencilerin birçok alandaki projeleri sergilendi. Fuara İl Milli Eğitim Müdürü ve diğer yetkililer katıldı.

Kırıkkale Şehit Alparslan Yazıcı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından düzenlenen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nda öğrenciler tarafından hazırlanan projeler sergilendi.

Okulun konferans salonunda gerçekleştirilen fuara, İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, Memur-Sen İl Temsilcisi Yasin Pekuz, okul müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Öğrencilerin öğretmenleri eşliğinde emek ve özveriyle hazırladığı projeler, fuarda ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Bilim fuarı kapsamında mühendislik, robotik kodlama, edebiyat, fen ve sosyal bilimler gibi birçok farklı alanda hazırlanan projeler sergilendi. Öğrenciler, projelerini tanıtarak hem bilgi ve becerilerini ortaya koydu hem de ziyaretçilere çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Okul Müdürü Gülderen Aydoğan, öğrencilerin bilimsel düşünme, araştırma ve üretme becerilerini geliştirmelerine katkı sağlayan TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nın, verimli ve güzel anlara sahne olduğunu belirterek, emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

Kaynak: AA

Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırıkkale'de TÜBİTAK Bilim Fuarı heyecanı - Son Dakika

İran Milli Takımı’ndan ABD Büyükelçiliği’ne vize başvurusu İran Milli Takımı'ndan ABD Büyükelçiliği'ne vize başvurusu
Canlı hayvan borsasında kaçan boğa paniğe neden oldu o anlar kamerada Canlı hayvan borsasında kaçan boğa paniğe neden oldu; o anlar kamerada
8. Etnospor Kültür Festivali, İstanbul’da başladı 8. Etnospor Kültür Festivali, İstanbul'da başladı
Tarsus’ta yolcu otobüsü alev aldı Tarsus'ta yolcu otobüsü alev aldı
Polis memuru ihanetini ortaya çıkaran eşini döverek öldürdü Polis memuru ihanetini ortaya çıkaran eşini döverek öldürdü
Evinde rahatsızlanan 37 yaşındaki beyin cerrahı kurtarılamadı Evinde rahatsızlanan 37 yaşındaki beyin cerrahı kurtarılamadı

09:44
Bu iş tamam Salah’ın Fener’e imzası artık kesin gibi
Bu iş tamam! Salah'ın Fener'e imzası artık kesin gibi
09:44
Kılıçdaroğlu’na ikinci şok Aylin Nazlıaka da görevi kabul etmedi
Kılıçdaroğlu'na ikinci şok! Aylin Nazlıaka da görevi kabul etmedi
09:30
Şampiyon yaptı, takımdan ayrıldı Jesus’tan ortalığı yıkan Fenerbahçe sözleri
Şampiyon yaptı, takımdan ayrıldı! Jesus'tan ortalığı yıkan Fenerbahçe sözleri
09:17
Bilgi Üniversitesi kapatıldı Binlerce öğrenci Mimar Sinan’da eğitime devam edecek
Bilgi Üniversitesi kapatıldı! Binlerce öğrenci Mimar Sinan'da eğitime devam edecek
08:49
Bakan Şimşek, “mutlak butlan“ kararı sonrası Finansal İstikrar Komitesi’ni olağanüstü topladı
Bakan Şimşek, "mutlak butlan" kararı sonrası Finansal İstikrar Komitesi'ni olağanüstü topladı
07:50
Davutoğlu: Alınan mutlak butlan kararının siyaseti dizayn etme çabası olduğu açıktır
Davutoğlu: Alınan mutlak butlan kararının siyaseti dizayn etme çabası olduğu açıktır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2026 09:58:20. #7.12#
SON DAKİKA: Kırıkkale'de TÜBİTAK Bilim Fuarı heyecanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.