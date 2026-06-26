Öğrencilere Karne Sevinci - Son Dakika
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Öğrencilere Karne Sevinci

Öğrencilere Karne Sevinci
26.06.2026 12:25
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Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de karne törenleriyle öğrencilere karneleri dağıtıldı.

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de düzenlenen törenlerle öğrencilere karneleri verildi.

Adana'da, resmi ve özel 1563 okulda toplam 524 bin 153 öğrenci karne aldı.

Vali Mustafa Yavuz, merkez Yüreğir ilçesindeki Yahya Kemal Beyatlı 100. Yıl İlkokulu'nda düzenlenen törene katıldı.

Yavuz, karne dağıtımının ardından gazetecilere, yoğun bir eğitim öğretim yılının geride kaldığını söyledi.

Öğretmenler ve öğrencilere yaptıkları çalışmalar ve emekleri için teşekkür eden Yavuz, "Onların dinlenmesini, eğlenmesini, öğretmenlerimizin verdiği etkinlikleri yapmalarını özellikle rica ediyoruz. Velilerden de çocuklarımızın dinlenmelerine müsaade ederek, karnelerinde ne yazıyorsa yazsın onları o şekilde kabul ederek destek vermelerini, onların yanında olmalarını rica ediyoruz." diye konuştu.

Yavuz, eylül ayında okulların hazır olması için çalışmaların yaz boyunca süreceğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu sene eğitim öğretimle ilgili yaşanan bazı talihsiz olaylar oldu. Bu anlamda hayatını kaybeden çocuklarımıza, öğrencilerimize ve öğretmenlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Biz Adana'da her türlü tedbiri aldık. İnşallah eylül ayından sonra da okullarımızda güvenli ve huzurlu bir ortamda eğitim öğretimin devam etmesi için yaz boyunca da o tedbirleri planlayacağız, alacağız."

Programa, Yüreğir Kaymakamı Mehmet Aksu ile İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras da katıldı.

Mersin

Mersin'de de 349 bin 348 öğrenci karne sevinci yaşadı.

Yenişehir İlkokulu'nda düzenlenen karne törenine katılan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Uçar, çocuklara karnelerinin yanı sıra çeşitli hediyeler verdi.

Hatay

Hatay'da 2025-2026 eğitim-öğretim yılının sona ermesiyle 1556 okulda 368 bin 320 öğrenci karnelerini alarak yaz tatiline girdi.

Vali Mustafa Masatlı, Samandağ ilçesinde Azize Süleyman Yalçın İlkokulu'nda düzenlenen törene katılarak öğrencilere karnelerini dağıttı.

Öğrencilere çeşitli hediyeler veren Masatlı, bir süre onlarla sohbet etti.

Vali Masatlı, gazetecilere, 2025-2026 eğitim-öğretim yılını huzur ve başarıyla tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından hayatın normalleşmesi sürecinde eğitimin öncelikli alanlardan biri olduğunu vurgulayan Masatlı, eğitim altyapısının güçlendirilmesi için önemli çalışmalar yürütüldüğünü belirtti.

Masatlı, tatile giren öğrencilere bol bol dinlenmeleri, sevdikleriyle vakit geçirmeleri ve kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.

Osmaniye

Osmaniye'de 460 okulda 149 bin öğrenci karnelerini alarak yaz tatiline başladı.

Uygur İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine Vali Yardımcısı Deniz Pişkin ile İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak katıldı.

Vali Yardımcısı Pişkin, bir araya geldiği öğrencilere tatilde kitap okumalarını tavsiye etti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Osmaniye, Mersin, Eğitim, Güncel, Karne, Hatay, Adana, Yaşam, Son Dakika

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