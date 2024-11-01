Öğrencilere Sınav Hazırlığında Azim Tavsiyesi

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Öğrencilere 40 yıllık başarılı kariyer rahatlığı için 'azimli çalışma' tavsiyesi

KONYA - 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı birinci dönem ara tatiline sayılı günler kala, uzmanlar öğrencilere başarılı bir sınav ve kariyer için 'günün büyük bir bölümünün sınav hazırlığına ayrılması' tavsiyesinde bulundu.

Milyonlarca öğrencinin birinci dönem ara tatiline girmesine sayılı günler kala, uzmanlar tatil günlerinin iyi değerlendirilmesini gerektiğini vurguladı. Tatilde özellikle sosyal medyada vakit geçirmenin zararlı olduğuna dikkat çeken uzmanlar, üniversite hayatı ya da lise hayatını iyi geçiren öğrencilerin 40 yıllık meslek hayatında rahat olduklarını söyleyerek, başarı için 8 saatlik ders çalışmaya dikkat çekiyor.

YKS ve LGS sürecinin başladığı bu dönemlerde öğrencilerin sınavlara yoğun bir şekilde hazırlanması gerektiğine dikkat çeken Rehberlik Uzmanı Özcan Aladağ, "YKS ve LGS'ye baktığımız zaman özellikle sınav kontrolünde, zamanı iyi yöneten öğrencilerin daha başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Bu dönemde hem okula devam eden öğrencilerin, hem de mezun olan öğrencilerin sınavlara yoğun bir tempoyla hazırlandığını görüyoruz. Tabii bu dönemi çok iyi değerlendiren öğrencilerin bu sınavlarda başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Hem YKS hem de LGS'de Türkiye dereceleri yapmak isteyen, başarılar elde etmek isteyen öğrencilerin çok yoğun bir tempoda olduğunu gördük. Hatta bazı öğrenciler vardı ki LGS sürecinde boyu kadar deneme ve kitap çözdüğünü söyleyebiliriz. Birçok öğrencinin günün 8 saatini ders çalışmaya ayırdığını görüyoruz" dedi.

"Hem YKS hem de LGS öğrencilere verilmiş bir şanstır"

Meslek hayatının rahatlığı için öğrencilik döneminin önemine vurgu yapan Aladağ, "Bu dönemde öğrenciler o kadar çaba sarf etmeliler ki, 40 yıllık meslek hayatını çok iyi değerlendirmeleri gerekiyor. Çünkü hem YKS hem de LGS öğrencilere verilmiş bir şanstır. 4 yıllık bir üniversite hayatı ya da 4 yıllık bir lise hayatını iyi geçiren öğrencilerin 40 yıllık meslek hayatında çok rahat olduklarını söyleyebiliriz. Bu dönemde öğrencilerin hem okullarında hem de kurslarda yoğun bir konu akışı takip ettiklerini görüyoruz. Bu konuların en az 3 ila 4 kaynaktan tekrar edilerek konuların pekiştirilmesini söyleyebiliriz. Süre tutan ve soruları süreyle çözen öğrencilerin sınav yönetiminin daha kolay olduğunu görüyoruz. Öğrenciler için uyaranlar oldukça fazla. Sosyal medya, havanın bugünlerde güzel gitmesi öğrencileri sınıflardan, okullardan alıkoyabiliyor. Ama fedakarlık yapan öğrencilerin, bu süreci iyi değerlendiren öğrencilerin sınavlarda daha başarılı olduğunu görüyoruz. Hem tarama sınavları hem deneme sınavları YKS ve LGS sınavında öğrenciler için güzel bir deneme fırsatı sunmakta. Bu deneme sınavlarının analizlerini iyi yapan öğrencilerin gerçek sınavda bu başarıyı daha yüksek noktaya çıkarabileceklerini söyleyebiliriz" şeklinde konuştu.

"Başarılı birçok öğrencinin boyu kadar kitap ve deneme sınavı çözdüğünü görüyoruz"

Başarılı olan birçok öğrencinin boyu kadar kitap ve deneme sınavı çözdüğünü ifade eden Özcan Aladağ, "Üniversite sınavına giren, YKS'de başarı elde eden, liselere giriş sınavlarında LGS'de başarı elde eden öğrencilere baktığımız zaman, onların başarı hikayelerini dinlediğimiz zaman birçok öğrencinin boyu kadar kitap ve deneme sınavı çözdüğünü görüyoruz. Çünkü Türkiye derecesi yapmak, derece elde etmek, güzel fakültelere, güzel liselere girebilmek için öğrencinin günün büyük bir çoğunluğunu, büyük bir zaman dilimini bu işe ayırması gerekiyor. Fedakarlık yapan öğrencilerin sınavlarda daha başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü hayat öyle bir hayat ki ya tozu dumana katacaksınız ya da tozu dumanı yutacaksınız" diye konuştu.