Öğrencilere Sinema Keyfi

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde ilkokul öğrencilerine yönelik sinema etkinliği düzenlendi.
Kanlıgöl İlkokulu öğrencilerine yönelik etkinlikte, il merkezindeki bir sinema salonunda öğrenciler Rafadan Tayfa Kapadokya filmini izledi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Nihat Kılıç, "Kanlıgöl İlkokulu'ndaki tüm öğrencilerimize Milli Eğitim Bakanlığımızın önerdiği Rafadan Tayfa Kapadokya filmini izlettirdik. Daha sonrasında öğrencilerimize yemek ikram ettik." dedi.
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