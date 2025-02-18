Öğrencilere Tatbikat Eğitimi

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ilkokul öğrencilerine deprem ve yangın tatbikatı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde Mezopotamya İlkokulunda, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından ortaklaşa deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Mezopotamya İlkokulunda, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından ortaklaşa gerçekleşen deprem ve yangın tatbikatında, öğrencilere deprem anında çök, kapan ve tutun eğitimi verildi. Daha sonra gerekli önlemler alınıp tahliye ve söndürme işlemi yapıldı.

Okul Müdürü Bahattin Parlaklı, ülkede son yıllarda yaşanan büyük deprem ve yangınlara dikkat çektiklerini belirterek, "Öğrencilerde deprem ve yangın anında yapılması gereken davranışların bu tür tatbikatlarla öğrencilerimizi bilinçlendirme açısından oldukça önemsiyoruz" dedi.