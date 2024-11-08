Öğrencilere Trafik Eğitimi Verildi

Güncel

Elazığ'ın Ağın ilçesinde öğrencilere trafik işaretleri ve trafik kuralları eğitimi verildi.

İlçe Emniyet Amirliği Trafik Denetleme Büro Amirliği tarafından ilçedeki okullarda trafik işaretleri ve trafik kuralları eğitimi gerçekleştirildi.

Trafik Denetleme Büro Amirliği personelleri tarafından Ağın Öğretmen Abdullah Lütfü İlköğretim Okulu ve Mehmet Kemal Karabatak Ortaokulu'ndaki eğitim çalışmasında, öğrencilere temel trafik işaretleri ve trafik kuralları konusunda bilgi verildi.