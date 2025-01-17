Öğrencilerin atıklarla tasarladığı masa oyunlarıyla okullar arası turnuva düzenleniyor - Son Dakika
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Öğrencilerin atıklarla tasarladığı masa oyunlarıyla okullar arası turnuva düzenleniyor

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde bir ortaokulda uygulanan proje kapsamında, öğrencilerin geri dönüşüm malzemelerinden hazırladıkları masa oyunlarıyla okullar arası turnuva düzenleniyor.

17.01.2025 12:16
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Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde bir ortaokulda uygulanan proje kapsamında, öğrencilerin geri dönüşüm malzemelerinden hazırladıkları masa oyunlarıyla okullar arası turnuva düzenleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde 2017'de başlatılan Sıfır Atık Projesi kapsamında geri dönüşüm kültürünün yaygınlaştırılması için çalışmalar yürütülüyor.

Bu kapsamda Bağlar'daki Nuri Zekiye Has Ortaokulunda "Temiz Çevre ve Sıfır Atık Projesi" hayata geçirildi.

Okuldaki sıfır atık atölyesinde öğrenciler, topladıkları plastik şişeler, kapaklar, mandallar, plastik sepet, karton, kağıt, gazete ve ip gibi malzemelerle langırt, denge ve mıknatıs gibi masa oyunları hazırladı.

Öğrencilerin, öğretmenlerinin desteğiyle hazırladıkları masa oyunlarıyla okullar arası turnuva düzenlendi.

Okul müdürü Recep Zengin, AA muhabirine, okulda eğitim öğretim hizmetinin yanı sıra hazırladıkları birçok projeyle öğrencilerde doğa, çevre ve ekolojik konularda farkındalık sağlamak istediklerini söyledi.

Okulda oluşturdukları sıfır atık atölyesinde, geri dönüşüm malzemeleriyle masa oyunları hazırladıklarını anlatan Zengin, "Amacımız ülkemizin kaynaklarını etkili bir şekilde kullanmak, tasarruf sağlamak. Bu oyunlarla birlikte öğrencilerimize eğlenceli bir şekilde bu bilinci sağlamak istiyoruz." dedi.

"Öğrencilere çevre bilincini kazandırmayı amaçlıyoruz"

Projenin koordinatörlüğünü yapan öğretmen Şuheda Ceylan da kentte tarih öğretmeni Ferda Salık'ın "Su Gönüllüsü Gençler Sahada Projesi"nden esinlenerek, teknoloji tasarım öğretmeni Meyvan Ata Özdemir ile "Temiz Çevre ve Sıfır Atık Projesi"ni hazırladıklarını söyledi.

Öğrencilerle geri dönüştürülen malzemelerle masa oyunları hazırladıklarını belirten Ceylan, şöyle konuştu:

"Bu masa oyunların asıl amacı diğer okullardaki öğrencileri okulumuza davet edip onlarla turnuva düzenlemek, öğrencilere geri dönüşüm ve çevre bilinci kazandırmak. Amacımız bu farkındalığı diğer okullardaki öğrencilerle de buluşturmak. Öğrenciler bu sayede geri dönüşümün ne kadar önemli olduğunu görüyor."

"Geri dönüşümün bütün okullara yayılmasını istiyoruz"

Okulun 5. sınıf öğrencisi Hatice Jiyan Varlu, karton, cam ve plastik gibi geri dönüşüm malzemeleriyle masa oyunları yaptıklarını söyledi.

7. sınıf öğrencisi Yunus Emre Özçelik de turnuva kapsamında langırt, mıknatıs ve denge oyunları yapıp oynadıklarını anlatarak, "Okul olarak geri dönüşüm malzemelerinden kitaplık, heykel ve masa oyunları yaptık. Masa oyunlarıyla turnuva yapıyoruz. Bu şekilde geri dönüşümün ve suyun öneminin bütün okullara yayılmasını istiyoruz." dedi.

Turnuva kapsamında okulu ziyaret eden Gazi Ortaokulu öğrencisi Ezgi Yaman ise arkadaşlarının hazırladığı masa oyunlarını çok beğendiğini ifade ederek, projeyle sıfır atık konusunda farkındalık sağlanacağına inandığını belirtti.

Kaynak: AA

Güncel, Bağlar, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Öğrencilerin atıklarla tasarladığı masa oyunlarıyla okullar arası turnuva düzenleniyor - Son Dakika

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