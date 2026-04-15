Öğrencilerin Güvenliği İçin Acil Önlemler

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kahramanmaraş Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen saldırıya ilişkin, "Türkiye'nin en acil gündemlerinden biri artık okul güvenliği olmalıdır. Okullarda giriş çıkış denetimlerinin eksiksiz sağlanması, güvenlik personeli sayısının artırılması, kamera sistemlerinin güçlendirilmesi, okul çevrelerinde kolluk devriyelerinin sıklaştırılması ve acil kriz planlarının hazırda tutulması artık zorunluluktur. Diğer tedbirlerle birlikte, daha önce önerdiğimiz gibi, ataması yapılmamış uzman çavuşlarımız arasından 65 bin güvenlik görevlisi derhal okullarımıza atanmalıdır" dedi.

CHP lideri Özel, son günlerde art arda yaşanan okul saldırılarına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, eğitim kurumlarındaki güvenlik zafiyetine dikkat çekti. İstanbul'da bir öğretmenin hayatını kaybettiğini, Şanlıurfa'da düzenlenen silahlı saldırıda 16 kişinin yaralandığını ve Kahramanmaraş'tan gelen haberlerle acının büyüdüğünü belirten Özel, hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

Olayın ardından CHP'den dört kişilik bir heyetin Kahramanmaraş'a gönderildiğini aktaran Özel, heyetin hem ailelerle dayanışma içinde olacağını hem de olayın tüm boyutlarını yerinde inceleyeceğini ifade etti. Özel, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Önce İstanbul'da, Fatma öğretmenimizi öğrencisinin saldırısıyla kaybettik. Dün Şanlıurfa'da bir okulda düzenlenen silahlı saldırıda 16 canımız yaralandı. Bugün de Kahramanmaraş'tan gelen haberle yüreğimize bir ateş daha düştü. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyoruz. Yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyoruz. Olayı duyar duymaz, partimizden dört kişilik bir heyeti Kahramanmaraş'a görevlendirdik. Arkadaşlarımız hem acıyı paylaşacak hem ailelerin ihtiyaçlarıyla ilgilenecek hem de olayın tüm yönlerini yerinde inceleyecekler.

Fatma öğretmen hayattayken, 'Okullarda can güvenliğimiz yok' diye haykırmıştı. Ne yazık ki o feryat duyulmadı. Ne etkili bir tedbir alındı ne caydırıcı bir önlem geliştirildi. Bugün geldiğimiz noktada açıkça görüyoruz ki okullardaki şiddet artık münferit olaylarla açıklanamaz. Bu mesele, büyüyen ve derinleşen bir güvenlik zaafiyetine dönüşmüştür. Çocuklarımızın, öğretmenlerimizin, eğitim emekçilerimizin can güvenliğini sağlamak devletin en temel görevidir. Türkiye'nin en acil gündemlerinden biri artık okul güvenliği olmalıdır.

Okullarda giriş çıkış denetimlerinin eksiksiz sağlanması, güvenlik personeli sayısının artırılması, kamera sistemlerinin güçlendirilmesi, okul çevrelerinde kolluk devriyelerinin sıklaştırılması ve acil kriz planlarının hazırda tutulması artık zorunluluktur. Diğer tedbirlerle birlikte, daha önce önerdiğimiz gibi, ataması yapılmamış uzman çavuşlarımız arasından 65 bin güvenlik görevlisi derhal okullarımıza atanmalıdır. Okulların güvenliği devletimize emanettir. Bu konuda artık hiçbir ihmal, hiçbir eksiklik mazur görülemez."