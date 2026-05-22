Öğrencilerin Hikayeleri Kitap Oldu

22.05.2026 16:36
Van'da ilkokul öğrencileri, yazdıkları hikayeleri kitap haline getirerek yazarlık deneyimi yaşadı.

Van'ın İpekyolu ilçesinde ilkokul öğrencilerinin yazdığı hikayeler kitap haline getirildi.

Simya Koleji'nde görevli sınıf öğretmeni Yasin Mert, kitap sevgisi aşılamak istediği öğrencilerine hikaye yazdırdı.

Öğrencilerin, hayal dünyalarını yansıttığı hikayeler, kitap haline getirildi.

Hikaye kitapları, okulda düzenlenen etkinlikte tanıtıldı.

Sınıf öğretmeni Mert, anlamlı bir projeye imza attıklarını söyledi.

Çocuklarla bir araya gelerek hikayeler yazdıklarını belirten Mert, şunları kaydetti:

"Çocuklar okuma yazma sürecini tamamladıktan sonra hikaye yazabilir miyiz diye düşündük. Daha sonra çocuklarla bir araya gelerek hikayeler yazdık. Süreç bizi farklı boyutlara götürdü. Çocuklar çok güzel hikayeler yazmaya başladı. Kitap haline dönüştürme hayalimiz vardı ve bu hayalimiz gerçek oldu. Bizim için çok gurur verici."

4. sınıf öğrencisi Arden Asaf ise "Kitabımı yaz tatilinde yazdım. Kitap yazmak beni çok mutlu ediyor. Daha önce de hikayeler yazıyordum. Bu sefer hikayelerimizi kitaplaştırdık. Çok mutluyum." diye konuştu.

Heyecanlı olduğunu dile getiren öğrencilerden Eylül Beste Efeoğlu da "Birinci sınıftan bu yana hikayeler yazıyorduk. Dördüncü sınıfa geldiğimizde ise hikayelerimizi kitap haline getirmeye karar verdik. İleride yazar olmak istiyorum." dedi.

Kitap tanıtım etkinliğine katılan velilerden Eda Efeoğlu, "Bugün çok anlamlı bir güne eşlik ediyoruz. Çocuklarımız, yazarlık deneyimi elde etti. Bu güzel heyecanı çocuklarımızla birlikte yaşadık. Kitap okuma alışkanlığını öğretmenimiz sayesinde kazandık. Artık okuma alışkanlığı değil, yazma alışkanlığına çevirdik. Öğretmenimize çok teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2026 16:47:59. #7.13#
