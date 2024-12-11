Öğrencilerin yazdığı kitap, fuarda okuyucuyla buluştu

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BURDUR'da 26 ilkokul öğrencisinin 34 eserinin yer aldığı 'Küçük Kalemlerin, Büyük Öyküleri' isimli kitap, fuarda okuyucuyla buluştu.

Burdur'da Bahçelievler Şehit Sıdkı Kara İlkokulu'nda öğretmen ve yazar Canan Kanatsız tarafından oluşturulan 'Yaratıcı Yazarlık Kulübü'ne devam eden 26 öğrencinin öykülerinin yer aldığı 'Küçük Kalemlerin Büyük Öyküleri' isimli kitap, Burdur Belediyesi'nin bu yıl 12'ncisini düzenlediği kitap fuarında okuyucuyla buluştu.

Kanatsız, "Geçen yıl okulumuzda Yaratıcı Yazarlık Kulübü açtk. Bu kulübe devam eden üçüncü ve dördüncü sınıfta eğitim gören 26 öğrencimizin 34 eseri kitabımızda yer aldı. Öğrencilerimiz yaratıcı yazarlıkla ilgili eğitim aldı ve kendi hikayelerini yazdı. Kulüpte eğitim gören 54 öğrencinin eserlerinin yer alacağı ikinci kitap editör aşamasında. Öğrencilerimiz keyifle geliyor, çok zevk alıyorlar. Kendilerini çok güzel ifade ediyorlar. Onlarla çalışmaktan çok mutluyum" diye konuştu.

Haber-Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,