Öğrencilerle 'Asım'ın Nesli' Söyleşisi

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Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, "Asım'ın Nesli" konulu söyleşide öğrencilerle bir araya geldi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hacılar Belediyesi tarafından düzenlenen söyleşiye, konuşmacı olarak yazar ve öğretmen Cezmi Eşelioğlu katıldı.

İlköğretim 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin katıldığı etkinlikte, Mehmet Akif Ersoy'un hayatından kesitler anlatıldı.

Başkan Bilal Özdoğan da şunları kaydetti:

"İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un 'Asım'ın nesli diyordum ya nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek' dizeleri, bizlere gençlerimizin taşıdığı sorumluluğu ve geleceğimizin teminatı olduğunu bir kez daha hatırlatıyor. Bugün burada sevgili öğrencilerimizle Mehmet Akif'in idealleri ve değerleri üzerine anlamlı bir program gerçekleştirdik. Çocuklarımızın bu değerleri öğrenmesi hem kişisel hem de toplumsal gelişimimiz açısından büyük önem taşıyor. Gençlerimizin eğitiminde bu idealleri temel alan projelere ve programlara destek vermeye devam edeceğiz."

Söyleşide, gençlerin sorularını da yanıtlayan Eşelioğlu ise milli ve manevi değerlere bağlı bir nesil yetiştirmenin önemine değindi.