Van'ın Edremit ilçesinde öğrenci, yediği tostun parçasının nefes borusuna kaçması sonucu öğretmenin yaptığı Heimlich manevrasıyla kurtuldu - Son Dakika
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Van'ın Edremit ilçesinde öğrenci, yediği tostun parçasının nefes borusuna kaçması sonucu öğretmenin yaptığı Heimlich manevrasıyla kurtuldu

Van\'ın Edremit ilçesinde öğrenci, yediği tostun parçasının nefes borusuna kaçması sonucu öğretmenin yaptığı Heimlich manevrasıyla kurtuldu

Van'ın Edremit ilçesinde bir öğrenci, yediği tostun parçasının nefes borusuna kaçması sonucu zorlanmaya başladı. Nöbetçi öğretmen Cüneyt Tüncil, öğrencinin yanına koşarak Heimlich manevrası yaparak parçayı çıkardı. Öğretmen, daha önce aldığı ilk yardım eğitimi sayesinde öğrencinin hayatını kurtardığını belirtti. Öğrenci ise öğretmene teşekkür ederek olayı anlattı.

30.04.2024 14:43
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Van'ın Edremit ilçesinde yediği tostun parçası nefes borusuna kaçan öğrenci, nöbetçi öğretmenin yaptığı Heimlich manevrasıyla kurtuldu.

Edremit Şehit Nurettin Türkmen İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Ömer Ali Kurucan'ın nefes borusuna, yediği tostun parçası kaçtı.

Nefes almakta zorlanan Kurucan, o sırada nöbetçi olan sınıf öğretmeni Cüneyt Tüncil'in yanına koşarak yardım istedi.

Tüncil, kaçan parçayı yaptığı Heimlich manevrasıyla çıkararak öğrencinin nefes almasını sağladı.

Öğretmenin öğrenciye müdahale ettiği anlar okulun güvenlik kameralarına yansıdı.

Müdahalesiyle çocuğun hayatını kurtaran öğretmen, gazetecilere, koridorda yürüdüğü sırada öğrencisinin koşarak yanına gelip yardım istediğini söyledi.

Daha önce hem teorik hem de uygulamalı ilk yardım eğitimi aldığını anlatan Tüncil, "Öğrencim mimikleriyle beni uyarmaya çalıştı. Ben de boğazına bir şey kaçtığını fark ettim ve Heimlich manevrası ile müdahale ettim. Hem idari kadro hem de öğretmen arkadaşlar olarak ilk yardım konusuna önem veriyoruz. İlk yardım bilgisinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görmüş olduk." diye konuştu.

Görüntüleri izledikten sonra olayın ciddiyetini daha net gördüğünü ifade eden Tüncil, "Biz eğitimciler olarak çocukların hayatına dokunuyoruz. Bu kez sağlık açısından da öğrencimin hayatına dokunmak beni çok mutlu etti." dedi.

Ömer Ali Kurucan ise ders arasında yediği tostun boğazına kaçtığını belirterek, "Merdivenlerden inerken yemek boğazıma kaçtı. Hızlıca lavaboya gittim, su içtim fakat geçmedi. Cüneyt hocayı kapıda gördüm ve hızlıca yanına koştum. Müdahale ederek beni kurtardı. Çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Edremit, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'ın Edremit ilçesinde öğrenci, yediği tostun parçasının nefes borusuna kaçması sonucu öğretmenin yaptığı Heimlich manevrasıyla kurtuldu - Son Dakika

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