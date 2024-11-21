Öğretmen Akademileri Gönüllülük Esasına Dayanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Öğretmen Akademileri Gönüllülük Esasına Dayanıyor

Öğretmen Akademileri Gönüllülük Esasına Dayanıyor

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Yelkenci, öğretmen akademilerinin zorunlu olmadığını vurguladı.

21.11.2024 18:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, "Öğretmen akademilerimiz katılımı zorunlu olan bir çalışma değildir, gönüllülük esasına dayanır." dedi.

Yelkenci, merkez Sur ilçesindeki Dicle Üniversitesi Kültür Sanat Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde düzenlenen "Öğretmen Akademileri Açılış Programı"nda yaptığı konuşmada, belirli bir tecrübeden sonra öğretmenlik mesleğinin sanat haline geldiğini söyledi.

Öğretmen akademilerinin önemine işaret eden Yelkenci, şöyle konuştu:

"Öğretmen akademileri, fakültelerde öğretmenlerimize verilen eğitimi tekrarlama amacında olan veya iddiasında olan bir çalışma değildir. Zaten eğitim fakültelerimizde bu eğitimler en güzel şekilde veriliyor ve bu eğitimlerle beraber öğretmenliğimizi yapıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığımızın yapmış olduğu hizmet içi eğitim çalışması da değildir, bunu da Bakanlığımız yapmaya devam etmektedir. Öğretmen akademilerimiz katılımı zorunlu olan bir çalışma da değildir, gönüllülük esasına dayanır. Öğretmen akademilerinin amacı, öğretmeni alışkanlıklarının, rutinlerinin ve kendi çevresinin dışına çıkarıp ruhu olan mekanlarda insanlarla temas ettirip karşılıklı beslenmelerini sağlamaktır."

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali de öğretmenlerin donanımı, motivasyonu ve mesleki gelişiminin çok önemli olduğunu söyledi.

Öğretmenlerin her gün yeni bilgi ve yöntemlerle öğrencilerinin karşısına çıkması gerektiğini belirten Küçükali, "Öğretmen her gün yeniden doğmuş gibi sınıfa girmeli. Öğretmen akademileri de tam da bu noktada büyük önem arz ediyor. Öğretmenlerimizin mesleki gelişimini çok yönlü olarak destekliyor." dedi.

Diyarbakır Güzel Sanatlar Lisesi Korosu tarafından müzik dinletisinin yapıldığı programa, Vali Yardımcısı Ömer Coşkun, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler ve öğretmenler katıldı.

Kaynak: AA

Ömer Faruk Yelkenci, Kültür Sanat, Eğitim, Güncel, Sanat, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Öğretmen Akademileri Gönüllülük Esasına Dayanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:48 Hakkında yakalama kararı çıkarılan Netanyahu’dan ilk açıklama: Tüm hedeflerimize ulaşana kadar geri adım atmayacağız Hakkında yakalama kararı çıkarılan Netanyahu'dan ilk açıklama: Tüm hedeflerimize ulaşana kadar geri adım atmayacağız
18:37 Uğruna savcının makamında ölümle tehdit edildiği başhemşireden skandal ifade: Vicdanım rahat Uğruna savcının makamında ölümle tehdit edildiği başhemşireden skandal ifade: Vicdanım rahat
18:07 TSK’dan ihracı istenen teğmenlerin avukatlarından açıklama: Tören ilgili yönergeye uygun icra edilmiştir. TSK'dan ihracı istenen teğmenlerin avukatlarından açıklama: Tören ilgili yönergeye uygun icra edilmiştir.
17:31 Ronaldo’nun ’’İnterneti sallayacak’’ dediği gizemli konuğu belli oldu Ronaldo'nun ''İnterneti sallayacak'' dediği gizemli konuğu belli oldu
17:20 Narin cinayetinde yeni gelişme: Sol avucunda saç teli ve kıl örneği bulunmuş Narin cinayetinde yeni gelişme: Sol avucunda saç teli ve kıl örneği bulunmuş
07:42 Merkez Bankası’nın faiz kararı bugün açıklanacak Merkez Bankası'nın faiz kararı bugün açıklanacak
07:33 Genel Sağlık Sigortası borcunda erteleme masada Genel Sağlık Sigortası borcunda erteleme masada
07:14 Lodos fırtınası zor anlar yaşattı Lodos fırtınası zor anlar yaşattı
06:50 MHP’den ÖTV muafiyeti için kanun teklifi MHP'den ÖTV muafiyeti için kanun teklifi
02:02 Meclis’te ilginç anlar: Sırrı Süreyya Önder’in yanıtını duyan Soylu kahkahalara boğuldu Meclis'te ilginç anlar: Sırrı Süreyya Önder'in yanıtını duyan Soylu kahkahalara boğuldu
01:22 Konya’da daha önce mimarın öldürüldüğü iş yerinde bu kez galerici öldürüldü Konya'da daha önce mimarın öldürüldüğü iş yerinde bu kez galerici öldürüldü
23:58 Dışişleri Bakanlığı’ndan Yemen açıklarında Türk kuru yük gemisine saldırıya ilişkin açıklama Dışişleri Bakanlığı'ndan Yemen açıklarında Türk kuru yük gemisine saldırıya ilişkin açıklama
23:36 3 polisi silahla yaralayan saldırganın yakalanma anları ortaya çıktı: Vatandaş linç etmek istedi 3 polisi silahla yaralayan saldırganın yakalanma anları ortaya çıktı: Vatandaş linç etmek istedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2024 19:26:44. #1.13#
SON DAKİKA: Öğretmen Akademileri Gönüllülük Esasına Dayanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.