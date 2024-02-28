Öğretmen Akademileri, Öğretmenleri Mekan ve İnsanla Temas Ettirmeyi Amaçlıyor

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, öğretmen akademilerinin amacının öğretmenleri belli bir yöntem dahilinde bulundukları çevrenin dışına çıkarıp onları mekan ve insanla temas ettirmek olduğunu söyledi.
Programlara katılmak üzere Van'a gelen Yelkenci, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı'yı makamında ziyaret etti.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünde "İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı"na katılan Yelkenci, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras'tan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Daha sonra Edremit ilçesindeki Evliya Çelebi Uygulama Oteli'nde düzenlenen "Van Öğretmen Akademileri İlk Ders Programı"na katılan Yelkenci, eğitimin sürekli reform içinde olduğunu anlattı.
Teknolojiyle eğitim arasında ortak bir ilişkinin olduğunu belirten Yelkenci, "Öğrencilerimizin psikolojisini ve maneviyatını güçlendirmemiz gerekiyor. Peki bunu nasıl yapabiliriz? Öncelikle hayatlarının bir amacı olduğunu onlara fark ettirmemiz gerekir. 'Size ait bir hayatınız var. Bu, değerler, hedefleriniz üzerine kurulu. Hayatı doğru şekilde yaşamalısınız' diyerek onları yüreklendirmemiz gerekiyor. Bunun için onlara dijital ortamdaki mahremiyet alanını nasıl korumaları gerektiğini anlatmamız, hayatlarını nasıl yönetecekleri konusunda liderlik yapmamız lazım." diye konuştu.
Öğretmen akademilerinin eğitim fakültelerinde öğretilenleri tekrarlamak gibi bir iddiasının olmadığını vurgulayan Yelkenci, şunları kaydetti:
"Öğretmen akademilerinin amacı, öğretmenlerimizi belli bir yöntem dahilinde bulundukları çevrenin dışına çıkarıp onları mekan ve insanla temas ettirmektir. Bir hizmet içi eğitim değildir. Bunu zaten bakanlık yapıyor. İsteyen katılıyor, bazen mecburi oluyor. Akademilerin, eğitim fakültesinde hocalarımızın öğretmen adaylarına anlattığı bilgileri vermek gibi bir iddiası da yoktur. Öğretmenimizi bulunduğu çevrenin dışına çıkararak her biri bir alem olan, derinliği olan insanlarla ve ruhu olan mekanlarla temas ettirmektir. Tüm illerimizde planlamanın bu şekilde yapıldığını belirtmek isterim. İnsan düşünce, duygu ve eylemle var olur."
"Eğitimde güzel çalışmalar yapıyoruz"
Ozan Balcı ise eğitime, bilgiye, bilime, kültüre, sanata dost bir idareci olduğunu aktardı.
Kentte eğitim alanında güzel çalışmalar yaptıklarını ifade eden Balcı, "Yaklaşık 20 bin öğretmenimizle devletin ve milletimizin imkanlarını kullanarak güzel işler yapmaya çalışıyoruz. Etüt Van Programı kapsamında üniversite ve lise sınavlarına hazırlanan yaklaşık 20 bin öğrencimize 3 bin öğretmenimiz eğitim veriyor. 'Van MAT-BİL: Bugünün Bilimi Yarının Teknolojisi Projesi'ni de üniversitemizin desteğiyle yürütüyoruz. Burada öğrencilerimize matematik dersi veriliyor. İlimize ayrıca 3,5 milyon kitap kazandırdık. Bu şekilde 5 yıl daha devam ederse Van eğitimde ilk 5'e girecek. Buna kalpten inanıyorum." ifadelerini kullandı.
Programa, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras, ilgili kurum amirleri ve öğretmenler katıldı.
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