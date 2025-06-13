Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 2024 KPSS kapsamında gerçekleştirilecek 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması için yapılacak sözlü sınavın aday giriş belgeleri erişime açıldı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, adaylar sözlü sınav giriş belgelerine "meb.gov.tr" adresindeki duyurular bölümünden ulaşılabilecek.
Son Dakika › Güncel › Öğretmen Atamaları İçin Sözlü Sınav Belgeleri Yayınlandı - Son Dakika
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