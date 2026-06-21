Öğretmen Çiftin Nikahı Okulda Kıyıldı - Son Dakika
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Öğretmen Çiftin Nikahı Okulda Kıyıldı

Öğretmen Çiftin Nikahı Okulda Kıyıldı
21.06.2026 09:43
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Yüksekova'da öğretmen çiftin nikahı okullarında yapıldı. Mutlu anlarına okul arkadaşları tanıklık etti.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde İngilizce Öğretmeni Kübra Nur Demir ile Matematik Öğretmeni Oğuzhan Uzun'un nikah töreni, görev yaptıkları Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu'nun bahçesinde Esendere Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu tarafından kıyıldı. Çiftin nikah şahitliğini de Okul Müdürü Mustafa Can ile öğretmen arkadaşları yaptı.

Yüksekova ilçesi Yeni Mahalle'de bulunun Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu'na 4 yıl önce atanan Rizeli Matematik Öğretmeni Oğuzhan Uzun ile aynı yıl aynı okula atanan Kahramanmaraşlı İngilizce Öğretmeni Kübra Nur Demir, tanışıp anlaştıktan sonra bu yıl evlenmeye karar verdiler. Ailelerin isteği ile düğünlerini memleketlerinde yapan çiftin, nikah töreni görev yaptıkları okulda düzenlendi. Okul bahçesine kurulup süslenen masaya oturan mutlu çiftin nikahı, Esendere Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu tarafından kıyıldı. Şahitliklerini ise Okul Müdürü Mustafa Can ile öğretmenler yaptı.

'BÜYÜK MUTLULUK DUYUYORUZ'

Nikah töreni sonrası hazırlanıp süslenen okul bahçesinde davetlilere ikramda bulunulup halay çekildi. Esendere Belediye Başkanı Büyüksu, gelin ve damada mutluluklar dilerken, Okul Müdürü Mustafa Can, "Büyük bir aile olduğumuzu burada öğretmenlerimize göstermenin gururunu mutluluğunu yaşıyoruz. Yüksekova'nın güzelliği, birlikteliği, huzuru budur. İki farklı şehirlerden gelerek evlenmeye karar veren arkadaşlarımızın şahitliğini yapıyoruz. Böyle bir güzelliğe ev sahipliği yapmaktan da büyük mutluluk duyuyoruz. Hayatlarını birleştiren öğretmenlerimize ömür boyu, sağlık mutluluk ve huzur diliyorum" diye konuştu.

'BURADA TANIŞTIK, ŞİMDİ DÜNYAEVİNE GİRDİK'

Gelin Demir, büyük mutluluk yaşadıklarını belirtirken, damat Uzun ise "Hikayemiz Yüksekova'da başladı. Memleketimizde evlendik. Ama burada çok büyük bir ailemiz var. Esnaf, öğretmen arkadaşlarımız ve velilerimiz var. Memleketimize çağırmadık. Bu nedenle nikahımızı burada yapmaya karar verdik. Buradaki sevenlerimiz de bizim için büyük sürpriz yaptılar. Okulun bahçesinde büyük bir organize ile nikahlarımız kıyıldı, çok mutlu olduk. Herkese ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Rizeliyim, eşim Kahramanmaraşlı, buraya beraber atandık. Burada tanıştık, şimdi dünyaevine girdik. Burayı çok sevdik. Uzun bir süre de burada kalmayı düşünüyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Öğretmen Çiftin Nikahı Okulda Kıyıldı - Son Dakika

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