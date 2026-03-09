Öğretmen Dolandırıcılık Suçlamasıyla Tutuklandı - Son Dakika
Öğretmen Dolandırıcılık Suçlamasıyla Tutuklandı

Öğretmen Dolandırıcılık Suçlamasıyla Tutuklandı
09.03.2026 16:19
Isparta'da bir öğretmen, tanıdığı dolandırmaktan gözaltına alınıp tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde öğretmen S.Ç., yurt dışında yaşayan tanıdığının dolandırıcılık suçlamasıyla şikayetçi olması üzerine gözaltına alınıp, tutuklandı.

Belçika'da yaşayan R.Y., yaklaşık 7 yıldır tanıdığı ilkokul öğretmeni S.Ç.'nin kendisini sahte tapuyla yaklaşık 450 bin avro dolandırdığı iddiasıyla şikayetçi oldu. Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla başlatılan soruşturma kapsamında ilçedeki bir ilkokulda görev yapan S.Ç., 6 Mart'ta gözaltına alındı. S.Ç.'nin evinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi. İşlemlerinin ardından 7 Mart'ta adliyeye sevk edilen S.Ç. çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: DHA

Dolandırıcılık, Yerel Haberler, Güvenlik, Isparta, Yalvaç, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Öğretmen Dolandırıcılık Suçlamasıyla Tutuklandı - Son Dakika

