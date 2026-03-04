Öğretmen Fatma Nur Çelik, Konya'da Defnedildi - Son Dakika
Öğretmen Fatma Nur Çelik, Konya'da Defnedildi

Öğretmen Fatma Nur Çelik, Konya'da Defnedildi
04.03.2026 14:29
Bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden öğretmen Çelik, memleketi Konya'da son yolculuğuna uğurlandı.

İstanbul'da görev yaptığı okulda bir öğrencinin bıçaklı saldırısında hayatını kaybeden biyoloji öğretmeni Fatma Nur Çelik, memleketi Konya'da son yolculuğuna uğurlandı.

Bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitiren biyoloji öğretmeni Çelik'in (44) Türk bayrağına sarılı tabutu, merkez Selçuklu ilçesindeki Parsana Camisi'ne getirildi.

Burada Çelik'in yakınları, tabutun başında gözyaşı döktü.

Çelik'in naaşı, öğle namazı sonrası İl Müftüsü Ali Öge'nin kıldırdığı cenaze namazının ardından, Musalla Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine, Konya Valisi İbrahim Akın, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, CHP Konya Milletvekili Barış Bektaş, çok sayıda öğretmen ve vatandaşlar katıldı.

Çekmeköy'deki Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi F.S.B. (17), 2 Mart'ta öğretmenler Fatma Nur Çelik ve Z.A. (52) ile öğrenci S.K'yi (15) bıçakla yaralamıştı.

Öğretmenlerden Çelik, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, polis ekiplerince gözaltına alınan F.S.B. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

Öğretmen Fatma Nur Çelik, Konya'da Defnedildi

SON DAKİKA: Öğretmen Fatma Nur Çelik, Konya'da Defnedildi - Son Dakika
