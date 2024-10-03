Öğretmen Heimlich ile Öğrencisini Kurtardı - Son Dakika
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Öğretmen Heimlich ile Öğrencisini Kurtardı

Öğretmen Heimlich ile Öğrencisini Kurtardı

Malatya'da öğretmen Yusuf Doğan, boğazına şeker kaçan öğrencisi Talha'yı Heimlich manevrası ile kurtardı.

03.10.2024 17:40
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MALATYA'da öğretmen Yusuf Doğan, boğazına şeker kaçan öğrencisini Heimlich manevrası ile kurtardı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Topsöğüt Mahallesi'ndeki Akpınar İlkokulu'nda 3'üncü sınıf öğrencisi Talha Elokuş, nefes almakta zorlandı. Koridorda durumu fark eden öğretmen Yusuf Doğan, Heimlich manevrası uygulayıp öğrencinin boğazına kaçan şekerin çıkmasını sağladı. Okula çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürülen Talha Elokuş'un durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay, okulun güvenlik kameralarına yansıdı.

Haber- Kamera: Recep BAĞDAT-MALATYA-DHA

Kaynak: DHA

Güvenlik, Malatya, Eğitim, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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