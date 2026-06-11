Öğretmen Irmak Ayşe Koparan Toprağa Verildi - Son Dakika
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Öğretmen Irmak Ayşe Koparan Toprağa Verildi

Öğretmen Irmak Ayşe Koparan Toprağa Verildi
11.06.2026 15:42
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Hamur'da ölü bulunan öğretmen Irmak Ayşe Koparan, İzmir'de gözyaşlarıyla defnedildi.

AĞRI'nın Hamur ilçesinde yaşadığı evde ölü bulunan anasınıfı öğretmeni Irmak Ayşe Koparan'ın (24) cenazesi, memleketi İzmir'in Torbalı ilçesinde gözyaşları içinde toprağa verildi.

Olay, 9 Haziran'da Abide Mahallesi Bey Sitesi'nde meydana geldi. Soğanlıtepe İlkokulu'nda şubat ayında anasınıfı öğretmeni olarak göreve başlayan Irmak Ayşe Koparan'dan haber alamayan arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Koparan'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Koparan'ın cenazesi, otopsinin ardından memleketi İzmir'e getirildi. Öte yandan, Koparan'ın ölümlüyle ilgili olarak Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

SEVENLERİ GÖZYAŞI DÖKTÜ

Koparan için Torbalı ilçesindeki Sultan Abdülhamit Camii'nde bugün öğlen cenaze namazı kılındı. Cenazeye Koparan'ın babası Mustafa Ali Koparan, annesi Sultan Kocabıyık, ikiz ablaları Raziye Türen ve Rabia Bayraklı, Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir ile yakınları ve sevenleri katıldı. Cenazede hayatını kaybeden Koparan'ın anne ve babası ile yakınları gözyaşı döktü.

2 yıldır Ağrı'da görev yaptığı belirtilen Irmak Ayşe Koparan'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Ayrancılar Yeni Mezarlık'a götürülüp, toprağa verildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, İzmir, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Öğretmen Irmak Ayşe Koparan Toprağa Verildi - Son Dakika

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