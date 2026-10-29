Öğretmen Kenan Şereflioğlu\'nun 29 Ekim yürüyüşü Düzce\'deki törende alkış aldı

Öğretmen Kenan Şereflioğlu'nun 29 Ekim yürüyüşü Düzce'deki törende alkış aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Düzce Anıtpark'ta Cumhuriyetin 103'üncü yıldönümü kapsamında düzenlenen 29 Ekim töreninde beden eğitimi öğretmeni Kenan Şereflioğlu'nun yürüyüşü izleyicilerden alkış aldı. Öğretmenin geçen seneki yürüyüşü de sanal medyada ilgi görmüştü.
DÜZCE'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında beden eğitimi öğretmeni Kenan Şereflioğlu, geçiş töreninde yürüyüşüyle izleyicilerden alkış topladı.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Düzce Anıtpark'ta resmi tören düzenlendi. Cumhuriyetin 103'üncü yıldönümü kapsamında düzenlenen törende, beden eğitimi öğretmeni Kenan Şereflioğlu'nun yürüyüşü tören alanındaki izleyicilerden alkış aldı. Şereflioğlu'nun geçen seneki yürüyüşü de sanal medyada ilgi görmüştü.
Kaynak: DHA
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