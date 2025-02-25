Öğretmenden Kayak Şovu: Ara Sokaklarda Hızla Kaydı

Güncel

ORDU'da beden eğitimi ve spor öğretmeni Osman S. (35), arkasından gelen otomobilden hız alarak karla kaplı sokaklarda kayak yaptı.

Korgan ilçesinde beden eğitimi ve spor öğretmenliği yapan Osman S., kar yağışının ardından kayak takımını alarak dışarı çıktı. Arkadaşları ile buluşan Oman S., Fatsa ilçesinin ara sokaklarında ekipmanlarını hazırladı. Arkasından gelen otomobilden hız alan Osman S., ara sokaklarda kaydı. Osman S., o anları kayıt altına alarak sosyal medya hesabından paylaştı.

Haber-Kamera: ORDU