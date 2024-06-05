Öğretmenin Heimlich manevrasıyla öğrenci kurtuldu - Son Dakika
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Öğretmenin Heimlich manevrasıyla öğrenci kurtuldu

Amasya'da bir öğrenci, boğazına kaçan sakız nedeniyle rahatsızlanınca sınıf öğretmeni tarafından uygulanan Heimlich manevrasıyla kurtarıldı. O anlar, okulun güvenlik kamerasına yansıdı. Öğretmen, daha önce aldığı ilk yardım eğitimi sayesinde öğrenciyi kurtarabildiğini belirtti. Öğrenci ise öğretmeninin müdahalesiyle rahatladığını ifade etti.

05.06.2024 15:03
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AMASYA'da, boğazına sakız takılan öğrenci Metin Aydın (9), sınıf öğretmeni Songül Kanar'ın uyguladığı Heimlich manevrasıyla kurtuldu. O anlar, okulun güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Şeyhcui Mahallesi'ndeki Fatih İlkokulu'nda meydana geldi. Teneffüste, 3'üncü sınıf öğrencisi Metin Aydın'ın çiğnediği sakız, nefes borusuna kaçtı. Öğrenci, rahatsızlığı devam edince de sınıf öğretmeni Songül Kanar'dan yardım istedi. Daha önce ilk yardım eğitimi alan Kanar, öğrenciyi 'Heimlich' manevrası yaparak kurtardı. Yaşananlar, okulun güvenlik kamerasına yansıdı.

Sınıf öğretmeni Songül Kanar, "Hala olayın şokundayım ve elim ayağım titriyor. Yakın zamanda ilk yardım eğitimi aldık. "Başıma gelmez" dediğim olay bugün başıma geldi. İyi ki bu eğitimi almışım ve herkese de almasını tavsiye ediyorum" diye konuştu.

Metin Aydın ise "Tam çiğneyecekken şekerli sakız boğazıma kaçtı. Ne yapacağımı bilemedim ve öğretmenimin yanına koştum. Öğretmenim hemen bana müdahale edip karnıma sırtıma vurdu. Daha sonra kustum ve boğazıma kaçan şekerli sakız bir anda çıktı. Öğretmenim beni kurtarınca rahatladım" dedi.

Kaynak: DHA

Amasya, Güvenlik, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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