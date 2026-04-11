ÖğretmenİZ Dergisi 9. Sayısını Yayınladı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "ÖğretmenİZ" dergisinin 9'uncu sayısının yayımlandığını belirterek, "Paylaşma ve dayanışma kavramlarının öne çıktığı bu sayıda güncel dosya başlıkları, alan deneyimlerinden beslenen içerikler ve uygulanabilir eğitsel örnekler okurlarımızla buluşuyor." ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) "ÖğretmenİZ" dergisinin ramazan ayının eğitim ve değerler dünyasındaki yansımalarının ele alındığı 9'uncu sayısı yayımlandı.

Bakan Tekin, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda derginin yeni sayısının yayımladığını hatırlatarak, "Paylaşma ve dayanışma kavramlarının öne çıktığı bu sayıda güncel dosya başlıkları, alan deneyimlerinden beslenen içerikler ve uygulanabilir eğitsel örnekler okurlarımızla buluşuyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, değerli okurlarımıza iyi okumalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakanlık bünyesinde öğretmenlerin mesleki ve kültürel birikimlerini sahadan gelen özgün içeriklerle buluşturan ÖğretmenİZ dergisinin 9'ucu sayısında Milli Eğitim Bakanı Tekin'le gerçekleştirilen röportaj yer aldı.

Röportajda Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin temel yaklaşımı, öğretmenin rolü ve değerler eğitimi gibi başlıklar ele alındı.

"Eğitim, teknik bilgi aktarımından ibaret değildir"

Bakan Tekin, dergide yer alan röportajda, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ve eğitim anlayışına ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"Eğitim, insana dair, kapsamlı ve pek çok değişkeni bulunan bir dönüşüm sürecidir. Her şeyden önce şunu kabul etmeliyiz, eğitim, teknik bilgi aktarımından ibaret değildir. Nitekim biz de öğrenciyi öğrenme sürecinin aktif ve anlam kuran öznesi olarak değerlendiriyoruz. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile asıl muradımız, bilginin insanın kalbine inmesi, orada hikmete dönüşmesi ve nihayetinde topluma hizmet olarak tezahür etmesidir. Bilgi, irfanla buluştuğunda insanı olgunlaştırır, hayatla ve sorumlulukla anlam kazanır."

Gençlerin değer dünyasına ilişkin vurguların da yer aldığı röportajda Tekin, "Gençlerimize verdiğimiz mesaj çok açık. Kökleriniz bu topraklarda olsun, fakat ufkunuz bütün dünyaya açık olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Öğretmenin eğitim sistemindeki yerine, öğretmenliğin yalnızca bir meslek değil, aynı zamanda bir medeniyet inşası süreci olduğuna işaret eden Tekin, "Bizim nazarımızda öğretmen yalnızca müfredatı uygulayan bir kamu görevlisi değildir. Öğretmen, istikbalimizi inşa eden bir mimardır. Nurettin Topçu'nun ifadesiyle söyleyecek olursak, öğretmen 'ruhumuzun sanatkarı'dır." ifadelerini kullandı.

Yunus Emre'nin dili, Tanpınar'ın derinliği, Yahya Kemal'in medeniyet tasavvurunun öğrencilerin zihninde birer ders başlığı olarak kalmaması gerektiğine dikkati çeken Tekin, şunları kaydetti:

"Biz, bu birikimin gençlerimizin düşünüşüne, duyuşuna ve davranışına nüfuz eden bir yaşam kültürüne dönüşmesini hedefliyoruz. Sözün inceliğini, zamanın idrakini ve medeniyet bilincini gündelik hayatta, dilde, tavırda ve tercihte karşılık bulan bir yaşama biçimi haline getirmek istiyoruz. Böylece gençlerimiz, köklerinden güç alan ve bu kökleri çağın imkanlarıyla yeniden üreten bir bilinçle yetişsin."

Çocukların Türkçenin zengin ifade imkanlarını kurdukları cümleleri, hayallerinde ve düşüncelerinde hissedebilmesi gerektiğini belirten Tekin, şu değerlendirmede bulundu:

"Sanat eğitimi, bizim için çocuğun fıtratında var olan kabiliyetleri keşfetme ve onları incelterek olgunlaştırma yolculuğudur. Her çocuk, içinde saklı bir imkanla dünyaya gelir, sanat, o imkanı görünür kılan, dile ve biçime kavuşturan en sahici alanlardan biridir. Dijital imkanların genişlediği günümüz dünyasında ise sanat ve edebiyat, gençlerimiz için bir ifade biçimi, bir sükunet, derinleşme ve anlam alanıdır. Gürültünün arttığı bir çağda, insanın kendi sesini duyabilmesi için bu alanlara her zamankinden daha fazla ihtiyacı vardır. Biz de müfredatımızı bu bilinçle şekillendiriyor, öğrencilerimizin estetik duyuşunu geliştiren, onları düşünmeye, hissetmeye ve üretmeye sevk eden bir eğitim anlayışını esas alıyoruz. Böylece gençlerimizin, incelmiş bir zevk ve güçlü bir ifade kabiliyetiyle hayata katılmalarını hedefliyoruz."

Röportajda ramazan ayının eğitim iklimine kazandırdığı manevi boyuta vurgu yapılarak, paylaşma, merhamet ve dayanışma değerlerinin eğitim ortamlarındaki yansımaları ele alındı.

Sayı, geniş bir içerik yelpazesi sunuyor

Öte yandan derginin 9. sayısı, köşe yazılarından seyahat yazılarına, şiirlerden başarı hikayelerine kadar geniş bir içerik yelpazesi sunuyor. Bu kapsamda Mehmet Akif Ersoy'un "Asım'ın Nesli" mefkuresi üzerinden ideal insan tasavvuru ele alınırken, "Öğrenmenin Doğal Hali" başlıklı yazıda pedagojik yaklaşımlar değerlendirildi.

Seyahat yazılarında Antalya'nın Elmalı ilçesinden Mersin'in tarihi simgesi Kızkalesi'ne uzanan kültürel zenginliklerin aktarıldığı dergide, "Elnare" ve "Bir Milletin Mayası" adlı şiirler de yer aldı.

Öğretmenlerin sanatsal üretimlerinin de yer aldığı sayıda, başarı hikayeleri bölümünde bir yatılı bölge ortaokulunda spor aracılığıyla öğrencilerin gelişimine katkı sunan çalışmalar da paylaşıldı.